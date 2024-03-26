Экс-представитель НАТО в Москве жёстко осадил пропагандистку, заявившую о нелегитимности Путина

Выборы президента России были проведены при огромной явке населения, в том числе на заграничных участках, что говорит о том, что россияне доверяют Владимиру Путину и поддерживают его курс.

Об этом в эфире интернет-канала Politeka заявил бывший представитель НАТО в России Гарри Табах, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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У Табаха возник горячий спор с пропагандисткой, ведущей эфир, Анастасией Гусаревой, которая пыталась убедить его в том, что выборы были сфальсифицированы.

«То, что это были псевдо-выборы – ну как вам сказать. Если смотреть на это глазами моими, глазами простого американца – даже на Западе выстроились огромные очереди, и никаких протестов, никаких флажков, никаких шапочек. Люди часами стояли и ждали, явка была огромная… Если они голосовали против, то почему никакого протеста, почему никто ничего не сказал. Есть много видео, где люди идут – и в Израиле, и в Испании, говорят: «Кто против Путина?». Нет, все стоят и говорят: «Иди отсюда». То есть, они стояли голосовать за Путина. То же самое и в Польше – бегает один вайнах, чеченец с флагом Украины и Ичкерии и говорит: «Вы – бараны, выстроились», и все. Явка огромная. Если явка огромная, значит, это доверие властям», – отметил Табах.

«Не обязательно, мы не можем об этом говорить, потому что никакие международные компании не были допущены, мы видели множество видео того, как просто пачками в урны закидывают бюллетени, мы видели видео, где чернила под влиянием тепла исчезают, мы видели, как военные с автоматом заходят в кабинки для голосования, которые тайные, и дают указание людям. Это все – свидетельство того, что это фальсификация на выборах», – привела свои аргументы Гусарева.

«Нет, Анастасия. Во-первых, если вы пригласили меня к себе на канал, я могу говорить, о чем я хочу.

Если мы не можем об этом говорить, тогда зачем вы меня спрашиваете? То, что вы говорите, – это были нарушения, но это не свидетельствует… Вы можете не соглашаться со мной, но если вы хотите выслушать меня, тогда вы слушайте меня – вы не можете мне говорить: «Мы об этом не можем говорить», – возмутился Табах.

«Мы не можем говорить о том, что не было фальсификаций. Весь мир говорит о том, что были фальсификации», – перебила его пропагандистка.

«Какой весь мир? Я вам скажу так – фальсификации были и у нас на выборах, в Соединенных Штатах Америки, фальсификации на выборах могут быть везде, в любой стране, включая вашу. Фальсификации могут быть и могут быть нарушения, но сказать, что эти выборы были полностью фальсифицированы нельзя, такого нет. Когда большая явка на выборы – это показывает, что вы доверяете властям, что будет подсчет, что они выскажутся, что ваш голос считается. И если бы явки не было, тогда можно было бы сказать, что системе никто не доверяет, потому что система не работает… Я – средний американец, и у меня есть ассоциация с американцами, которые говорят: «Явка была огромная». Если явка огромная, это значит, система работает», – отрезал Табах.