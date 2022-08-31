Экс-представитель НАТО в РФ – о перспективе использования войск США на Украине

Новости Украины

США никогда не исключали возможность задействовать свои вооруженные силы на территории Украины, хотя ранее администрация американского президента публично отрицала подобный сценарий.

Об этом в интервью украинскому изданию «Апостроф» заявил rапитан первого ранга США в отставке, бывший представитель НАТО в РФ Гарри Табах.

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Так Табах прокомментировал сообщение «The Wall Street Journal» о том, что администрация президента США планирует назначить на Украине своего командующего генерала, после чего будут организованы штабы, которые будут координировать действия украинских военных.

Отмечается, что американская миссия получит название по аналогии с наименованием военных операций в Ираке и Афганистане, что имеет «большое бюрократическое значение», так как повлечет за собой долгосрочное целевое финансирование, а также возможность назначать специальные выплаты, ленты отличия и награды для военных, которые принимают участие в ней.

Гарри Табах воспринял такие новости с нескрываемым восторгом.

«Я надеюсь, что такая организация будет сделана, такой штаб будет сформирован… Я очень надеюсь, что это не просто очередная болтовня или очередной «ленд-лиз», который подпишут, а потом ничего делать не будут… У нас в Америке идет очень большое давление на Белый дом и администрацию с обеих партий, как Демократической, так и с Республиканской. Потому что наше общество требует этого. Это будет очень важный шаг, будут специальные войска, созданы будут специальные подразделения, которые будут работать вместе с украинскими военными, с другими нашими союзниками. Потому что я уверен, что остальные страны НАТО начнут, тоже не все, уверен не все, но многие начнут подражать этому, начнут тоже действовать, беря с нас пример», – заявил Табах.

«Это будет как штаб, как фронт, который будет действовать в разных направлениях, начиная от разведки, обучения, логистики и много всего другого. Это будет показывать, что мы можем задействовать наши вооруженные силы, что первоначально было сказано Белым домом, что ни при каких обстоятельствах. Что было беспрецедентно, такого мы никогда не делаем. Мы всегда оставляем эту опцию, что мы можем использовать вооруженные силы. Поэтому Путин сказал: «ну, они сказали, что нет, увезли свои посольства и не дают ничего Украине, то можно заходить и брать голыми руками», еще и предложили Зеленскому бросить Украину на произвол судьбы, улететь в Америку и получить там беженство, президент Байден ему предложил. Поэтому это уже будет серьезно, и я надеюсь, что это будет не только военное решение, а и политическое, также покажет в России, что мы серьезно относимся к этому», – объяснял бывший натовец.