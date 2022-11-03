Экс-представитель НАТО в РФ призвал выйти на митинг к посольству США

Новости Украины

В эфире украинского канала «Политбюро» капитан 1 ранга ВМС США в отставке Гарри Табах, бывший представитель НАТО в России, призвал жителей Киева выйти на пикет американского посольства с требованием к Вашингтону ускорить передачу наступательных вооружений Украине, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Я считаю, что вы, журналисты и украинское общество, должно уже выйти на улицу, стать перед американским посольством и сказать – выполняйте волю американского народа! Американский народ сказал своё слово: дать Украине оружие в упрощенной форме, то есть ленд-лиз. И наш Конгресс за это не просто в большинстве, а в супер большинстве за это проголосовал», – сказал Табах.

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По его словам, нужно «требовать от наших властей дать помощь Украине, дать Украине все, что возможно и больше, даже больше, чем возможно, чтобы Украина сделала это дело за всех нас. Иначе мы все пострадаем».

Табах также похвалил Украину за атаку на Севастополь (хотя Киев так и не решился взять на себя ответственность).

«Если от этого пострадали русские войска, значит, это победа украинская. Как это было сделано, кем это было сделано, какая разница? Сделано было блестяще: враг пострадал, враг пропустил, враг проморгал, проспал, пропил. Это продумали ваши командиры, это сделали так же, как они потопили «Москву», так же, как они выкрали этого Медведчука, как купили всех этих генералов, как разбили все эти мосты и так далее, и так далее. Поэтому, молодцы! А как они это сделали, я считаю, не играет большой роли. Победа эта украинская, а не британская».

По его словам, никакие договоренности с Россией невозможны, и поэтому нет смысла заключать договоры или соблюдать их условия. Это касается любых соглашений – «минских» по республикам Донбасса или «зерновых» по вывозу пшеницы и кукурузы из порта Одессы