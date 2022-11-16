Экс-представитель НАТО в России призвал заканчивать с риторикой о грядущем поражении РФ

16.11.2022  22:46 (Мск), Москва
Анатолий Лапин.  
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Вооруженные силы, Дзен, Общество, Политика, Пропаганда, Россия, Скандал, СМИ, Спецоперация, Украина
Новости Украины

Разговоры о том, что Россия вот-вот проиграет в противостоянии с Украиной пора заканчивать.

Об этом в эфире телеканала «Прямой» заявил бывший представитель НАТО в России, советский эмигрант Гарри Табах, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Разговоры о том, что Россия вот-вот проиграет в противостоянии с Украиной пора заканчивать. Об...

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Табах признался, что его раздражают заявления о грядущем крахе РФ, потому что они сопровождаются гибелью украинских боевиков.

«Я не вижу это через розовые очки, я считаю, что у Украины еще очень тяжелые времена впереди. Все эти названия: «Русский фронт падает, крошится, россияне бегут, там одни алкоголики, ракеты у них заканчиваются, мы уже их окружили, они сдаются», – все эти заголовки для набора просмотров и лайков уже меня сильно начали раздражать. Все эти эксперты, которые убаюкивают и говорят, а люди гибнут и гибнут», – заявил Табах.

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