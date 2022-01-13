Экс-представитель НАТО: Вопрос с невступлением Украины решен

Новости Украины

Украина не будет принята в состав Североатлантического альянса, несмотря на дежурные заявления американских чиновников.

Об этом в эфире интернет-канала Politeka заявил бывший представитель НАТО в России Гарри Табах, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам Табаха, вопрос невступления Украины в НАТО уже решен не только с США, но и с Германией, которая является партнером России и важным членом Альянса.

«Они это говорят. Надо смотреть не что они говорят. Они нас дурят постоянно, и мы все время верим в то, что они говорят. Смотрите на действия, как они действуют. С «Северного потока» сняты санкции, «Северный поток» заработает», – сказал Табах.

«Украину не примут в НАТО пока это происходит, потому что Германия, зарабатывая миллиарды долларов, не проголосует за это, потому что Россия скажет: «Нет». Они в партнерстве, они снюханы, они уже это все проговорили. А теперь они опять будут продолжать вас кормить: «Нет, вы вступите в НАТО». Это просто Байден один раз проболтался, что десять лет не примут, он как бы гарантирует это Путину, что он возьмет над этим шефство… Поэтому, конечно же, они это говорят, но смотреть надо на действия», – заявил Табах, являющийся сторонником экс-президента Дональда Трампа.