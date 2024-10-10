Экс-представитель Трампа по Украине высказался за открытое участие ПВО Польши в войне против России

НАТО должна создать расширенную зону ПВО над украинской территорией.

Об этом бывший спецпредставитель США по делам Украины Курт Волкер (времен президентства Дональда Трампа) заявил в интервью литовскому «Делфи», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Нам нужно, чтобы НАТО была полностью уверена, включая поддержку США в защите своей собственной территории и воздушного пространства. Воздушное пространство Польши регулярно нарушается ракетами и беспилотниками.

И Польша бы хотела сбивать ракеты и беспилотники, которые приближаются к польскому воздушному пространству, но США не дают ей этого сделать как на уровне политики, так и на оперативном уровне. Я считаю, что это большая ошибка», – сказал Волкер.