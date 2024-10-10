Экс-представитель Трампа по Украине высказался за открытое участие ПВО Польши в войне против России

Елена Острякова.  
10.10.2024 08:58
  (Мск) , Москва
Просмотров: 269
 
Война, Дзен, НАТО, Польша, Россия, США, Украина


НАТО должна создать расширенную зону ПВО над украинской территорией.

Об этом бывший спецпредставитель США по делам Украины Курт Волкер (времен президентства Дональда Трампа) заявил в интервью литовскому «Делфи», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

НАТО должна создать расширенную зону ПВО над украинской территорией. Об этом бывший спецпредставитель США...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, TikTok и Viber.

Реклама

«Нам нужно, чтобы НАТО была полностью уверена, включая поддержку США в защите своей собственной территории и воздушного пространства.  Воздушное пространство Польши регулярно нарушается ракетами и беспилотниками.

И Польша бы хотела сбивать ракеты и беспилотники, которые приближаются к польскому воздушному пространству, но США не дают ей этого сделать как на уровне политики, так и на оперативном уровне. Я считаю, что это большая ошибка», – сказал Волкер.

Он считает, что такая позиция нынешней администрации США раскалывает НАТО.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: , ,

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!


  • Октябрь 2024
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Сентябрь    
     123456
    78910111213
    14151617181920
    21222324252627
    28293031  

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть