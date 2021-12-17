Экс-премьер Албании пригрозил встретить Вучича в Тиране «национальными протестами»

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Бывший премьер-министр Албании Сали Бериша пообещал, что 20 декабря, в день визита президента Сербии Александра Вучича в албанскую столицу – Тирану, в городе произойдут выступления националистов.

Об этом сообщают Reporteri, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Бериша отметил, что массовые акции 20 декабря в Тиране будут направлены против инициативы «Открытые Балканы» и «открытого воровства».

«Таким образом, враждебный антиалбанский сценарий под названием«Открытые Балканы» будет прекращен», – заявил экс-премьер, подчеркнув, что Тирану накроют «национальные протесты».

Сали Бериша.

Угрозы Бериши прозвучали сразу же, когда было проанонсировано, что президент Сербии Александр Вучич прибудет в Тирану, где состоится следующая встреча «Открытых Балкан». Политик, выступая в Народном собрании, сказал, что если президент Сербии появится в Албании ради встречи с албанским премьером Эди Рамой и северомакеднским премьером – Зораном Заевым, то столкнется с народным возмущением.

Рожденная администрацией Дональда Трампа инициатива «Открытые Балканы» призвана экономически и инфраструктурно интегрировать Балканы, для создания благоприятного инвестиционного климата в регионе. Однако против нее резко выступают албанские националисты, опасаясь, что интеграция с Сербией приведет к возрождению Югославии и восстановлению геополитического веса Белграда. На сегодняшний день инициативу официально поддержали только три балканские страны – Сербия, Албания и Северная Македония.