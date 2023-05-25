Экс-премьер Австралии рассказал, как его встряхнул Путин

Вадим Москаленко .  
25.05.2023 21:59
  (Мск) , Киев
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Вооруженные силы, Дзен, Запад, Общество, Политика, Россия, Русская Весна, Спецоперация, Украина


Президент РФ Владимир Путин, говоря о природе украинского фашизма, напомнил австралийскому политику, что тот не является коренным австралийцем.

Об этом на Киевском форуме по безопасности заявил экс-премьер-министр Австралии Энтони Эбботт, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Президент РФ Владимир Путин, говоря о природе украинского фашизма, напомнил австралийскому политику, что тот...

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«Через несколько месяцев после этого (крушения МН17 летом 2014 года – ред.) у нас была дискуссия с Путиным, и это был достаточно жёсткий разговор. Я сказал ему, что это было не случайностью и что надо извиниться и выплатить компенсацию семьям погибших. И он сказал, что это провокаторы из Украины сбили этот самолёт, что все украинцы – фашисты, и что Украина не имеет права на существование. Это показало, насколько он зацикленный на том, чтобы возобновить Великую Россию.

И он даже меня так схватил, встряхнул и сказал по-английски: «Ты не являешься коренным австралийцем, а я – коренной русский». Я так думаю, что он, таким образом, настаивал на том, что граждане страны, которая заселена переселенцами, не имеет никаких прав, так же, как он считает, что все украинцы должны покоряться матери-России», – рассказал Эбботт.

Напомним, что основы идеологии современного укронацизма построены именно на том, что жители Донбасса и восточных регионов бывшей Украины были завезены со всей России, а потому не имеют права говорить от лица страны.

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