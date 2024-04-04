Экс-премьер БиГ призвал натовских оккупантов разрезать Республику Сербскую на две части

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Бывший премьер-министр Боснии и Герцеговины, а ныне зампред Палаты представителей Парламентской скупщины страны Денис Звиздич пригласил НАТО разместить своих солдат в округе Брчко.

Эта административная единица под международным управлением была специально создана Западом, чтобы расколоть Республику Сербскую на две части, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, TikTok и Viber.

Звиздич обосновал своё провокационное предложение необходимостью ответа на «военные идеи (президента Республики Сербской) Додика по геттоизировании бошняков на 25 процентах территории БиГ». Чтобы этого не произошло, он предложил разместить контингент НАТО в округе БРЧКО, который географически делит Республику Сербскую на две части. Доказательств «военных идей» лидера боснийских сербов зампред нижней части боснийского парламента не привел.

Кроме того, он призвал оккупационные европейские силы EUFOR размещаться в тех местах РС, куда возвращаются бошнякские репатрианты, и где на них якобы оказывается давление.

Министр безопасности БиГ, серб Ненад Нешич парировал этот выпад Звиздича, отметив, что Республика Сербская никогда не представляла угрозы безопасности БиГ или других стран. В то же время во многочисленных отчетах даже союзных бошнякской элите Сараево Госдепартамента США и стран ЕС определенные группы в Федерации (бошнякско-хорватской) БиГ были отмечены как угроза глобальной безопасности из-за их связи и исламистским террористическим интернационалом.

Он предложил Звиздичу вызвать войска НАТО в населенный радикальными исламистами Маоч. Нешич посоветовал Звиздичу посетить Брчко и поговорить с людьми, потому что там он сможет узнать, как сербы, боснийцы и хорваты мирно живут вместе, уважая друг друга.

«Их дети ходят в одни и те же школы, а не имеют две школы под одной крышей, как это происходит в Федерации Боснии и Герцеговины», – заявил Нешич.

Он считает, что для Звиздича было бы полезнее пригласить инвесторов в БиГ, а не отпугивать их сообщениями об отсутствии безопасности, отметив, что, когда дело касается безопасности репатриантов, все инциденты в РС были решены, в отличие от ФБиГ.

«Должны ли мы пригласить EUFOR охранять сербских репатриантов в Воже, Тумаре, Мостаре, Зенице? Возможно их присутствие прольёт свет на произошедшие там нападения на сербов», – сказал Нешич.