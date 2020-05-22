Экс-премьер ДНР: «Гиркин себя похоронил»

22.05.2020, Москва, Владимир Гладков

Давший интервью украинскому пропагандисту Дмитрию Гордону бывший командир ополчения Донбасса Игорь Гиркин принял участие в антироссийской информационной спецоперации.

Такое мнение в эфире youtube-канала Юрия Котенка высказал глава «Союза добровольцев Донбасса», экс-глава правительства ДНР Александр Бородай, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Гиркин просто принял участие в информационной операции противника, причём в самом унизительном качестве – в качестве допрашиваемого. Фактически, разговор Гордона со Стрелковым был реальный допрос Стрелкова, и он отвечал на допросе.

Но на мой взгляд, Игорь Стрелков просто сам себя зарыл. Он и так не смог бы никогда стать никаким патриотическим лидером, тем более, что лидерскими задатками он не обладает. Но он сам себя похоронил как какая-то фигура патриотического движения», – сказал Бородай.

Он уверен, что таким образом Киев пытается создать внутри РФ нового лидера «оппозиции», представители которой на деле являются врагами России.

«Гиркин и Гордон – прекрасные ребята, отличные. Они друг другу говорили комплименты. Правда, потом, уже задним числом, они оба сказали, что это была их спецоперация и колоссальная победа. То есть каждый из них победил другого, в их собственных глазах. Но реально, когда они беседовали друг с другом, они просто слали друг другу комплименты и упивались обществом друг друга. Как говорится, два сапога пара.

Это так не только потому, что они где-то очень похожи… Суть в том, что Гордон воюет с Россией и с русским народом. И он что делает? Откровенно, прям в интервью, говорит: «Вас увидят и узнают миллионы». Ну это же действительно так.

И эти миллионы нужны Игорю Гиркину и Гордону. Потому что Гордон тем самым раскручивает внутри России пятую колонну нового революционного лидера, попа Гапона. Он раскручивает внутри России очередного лидера врагов России. И это абсолютная понятная цель операции с точки зрения господина Гордона», – резюмировал общественник.