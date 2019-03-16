Экс-премьер ДНР раскрыл тайну сдачи Мариуполя

16.03.2019, Донецк, Владимир Гладков

Одной из главных причин того, что войска ДНР в 2014-м году не взяли Мариуполь, являлась критическая заинтересованность украинского олигарха Рината Ахметова в этом портовом городе и его налаженных связях с Москвой.

Об этом в эфире YouTube-канала военкора Геннадия Дубового заявил экс-премьер-министр ДНР и руководитель Союза добровольцев Донбасса Александр Бородай, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я хочу подчеркнуть следующее, что тогда, когда Мариуполь был действительно на грани взятия, это был уже, соответственно, сентябрь месяц. Никакого существенного влияния и вообще никакого влияние на военную обстановку в ДНР я уже никак не оказывал.

Я считаю своим главным достижением на посту первого руководителя ДНР именно то, что мне эту республику удалось «отжать» у одного из её основных создателей – у Рината Леонидовича Ахметова. И ни в какие альянсы с ним я категорически не вступал, хотя переговоры с его людьми я, конечно, вёл. Они были неизбежны. И организовывал их непосредственно Александр Сергеевич Ходаковский.

У всякого решения есть, как правило, не одна причина, а некое их количество. Одной из этих причин был, конечно, Ахметов. Это довольно очевидно. Который, мягко выражаясь, с самого начала лета 14-го года налаживал всякие отношения с Москвой. Трогательные и, как тогда казалось, взаимовыгодные», – рассказал экс-премьер ДНР.

«Я считаю, что политический выигрыш от этого взятия принципиально бы перевешивал ту благотворительную помощь, которую Ахметов от имени своего фонда оказал Донецкой Народной Республике в, действительно, очень тяжёлую зиму 2014-15 годов и в последующее время тоже. Намного перевешивает. Конечно, Мариуполь надо было брать. Другое дело, что, взяв его, встал бы вопрос о том, как его удержать. Но, с учётом тогдашнего морально очень низкого духа украинской армии, я думаю, что Мариуполь удалось бы отстоять», – резюмировал Бородай.