Экс-премьер Эстонии: Россию нужно демилитаризовать и уничтожить

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Западу надо забыть о мягкости по отношению к России и поступить с ней, как с гитлеровской Германией.

Об этом на киевском форуме по безопасности заявил Таави Рыйвас, экс-премьер-министр Эстонии, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Два важнейших тирана во время Второй мировой войны – Гитлер и Сталин, и как по мне, эстонцу, тяжело сказать, кто из них был худший. То же самое я могу сказать про Украину. Но реакция на тиранов в Западном мире совсем иная. Гитлера уничтожили, разрушили, демилитаризировали Германию, и сегодня Германия одна из наиболее процветающих стран Европы. Германия является полной демократией, тут нет никаких вопросов, абсолютный успех. В то время, как Сталин был одним из союзников, он был победителем, но он продолжал давить на украинцев, эстонцев, литовцев, других стран более 50 лет, или режим Советского Союза. И русские продолжают это делать», – сказал эстонец.

«И мы, большинство западных лидеров и общественное мнение на Западе, должны забыть о мягкости относительно последствий для России. Нет никакого иного выбора, чем чтобы Россия полностью изменилась, не может быть никакого бизнеса с Россией без этого, нормальных отношений», – заявил Рыйвас.