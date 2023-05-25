Экс-премьер Эстонии: Россию нужно демилитаризовать и уничтожить

Вадим Москаленко.  
25.05.2023 17:49
  (Мск) , Киев
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Дзен, Политика, Россия, Русофобия, Эстония


Западу надо забыть о мягкости по отношению к России и поступить с ней, как с гитлеровской Германией.

Об этом на киевском форуме по безопасности заявил Таави Рыйвас, экс-премьер-министр Эстонии, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Западу надо забыть о мягкости по отношению к России и поступить с ней, как...

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«Два важнейших тирана во время Второй мировой войны – Гитлер и Сталин, и как по мне, эстонцу, тяжело сказать, кто из них был худший. То же самое я могу сказать про Украину. Но реакция на тиранов в Западном мире совсем иная. Гитлера уничтожили, разрушили, демилитаризировали Германию, и сегодня Германия одна из наиболее процветающих стран Европы.

Германия является полной демократией, тут нет никаких вопросов, абсолютный успех. В то время, как Сталин был одним из союзников, он был победителем, но он продолжал давить на украинцев, эстонцев, литовцев, других стран более 50 лет, или режим Советского Союза. И русские продолжают это делать», – сказал эстонец.

«И мы, большинство западных лидеров и общественное мнение на Западе, должны забыть о мягкости относительно последствий для России. Нет никакого иного выбора, чем чтобы Россия полностью изменилась, не может быть никакого бизнеса с Россией без этого, нормальных отношений», – заявил Рыйвас.

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