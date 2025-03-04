Экс-премьер Франции провозгласил возрождение европейского величия
Старые международные институты больше не работают, поэтому Европе нужно создавать новый союз, в который принять Украину, вооружив ее дополнительно.
Об этом, выступая в сенате, заявил глава президентской фракции «Возрождение», бывший премьер-министр Франции, открытый гей Габрриэль Атталь, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Европа должна стать новым оплотом свободы и демократии. Это не означает отвернуться от Соединенных Штатов. И несмотря на возмущение, я по-прежнему убежден, что путь есть, но он требует, чтобы мы взяли наше будущее в свои руки. Больше не бояться собственной силы, думать, взвешивать, существовать самостоятельно, вместе с Европой. Помимо нового лидера, свободному миру нужна новая грамматика, новый способ функционирования, новая организация. Последние десятилетия были отмечены медленной агонией некоторых наших многосторонних организаций. Концепции международного сообщества больше не существует, потому что быть сообществом значит разделять принципы, законы и ценности.
Поэтому мы должны принять это к сведению и вместе со всеми, кто разделяет наши видения, наши ценности, создать что-то новое. Альянс, который не ограничивался бы границами Европы, и который объединил бы всех тех, кто выступает против установления закона сильнейшего и уничтожения наших ценностей. Поскольку некоторые великие державы больше не понимают ничего, кроме соотношения сил, давайте предложим это.
Если оборона Украины зависит от американской помощи, то Украина зависит от условий мира, навязанных другими. Место Украины и Европы за столом переговоров, оно не ограничивается, оно навязывается. Для этого Европе срочно необходимо увеличить свою военную поддержку Украине. Именно таким образом мы сможем смягчить возможное разъединение с США.
Именно так Украина сможет продолжить сопротивление, если мы захотим навязать ей эффективный мир. И чтобы профинансировать эту дополнительную поддержку, я считаю, что мы должны пересмотреть нашу позицию, позицию Франции в отношении замороженных российских активов. Прежде, чем мы подумаем о том, чтобы заставить французов и европейцев заплатить, давайте используем эти почти 300 миллиардов евро, которые есть у России, чтобы помочь Украине», – заявил Атталь.
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