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16.11.2021 10:39
(Мск), Киев,
Максим Карпенко
 
Дзен, Донбасс, Политика, Россия, Украина, Экономика
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Экс-премьер Гройсман считает допуск товаров ЛДНР в Россию серьезной угрозой Украине

Новости УкраиныРешение президента России о снятии ограничений для товаров из Луганской и Донецкой народных республик...

Решение президента России о снятии ограничений для товаров из Луганской и Донецкой народных республик – это экономическое оружие против Украины, которое позволит усилить боеспособность армии республик.

Об этом вчера в эфире телеканала ICTV заявил бывший премьер-министр Украины Владимир Гройсман, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам политика, доступ товаров из республик Донбасса на территорию России – это серьезная угроза для Украины.

«Сегодня буквально президент Путин издает указ, которым разрешает доступ продукции, которая производится на украинских территориях, террористическим организациям ЛДНР на рынок России. Это еще одно экономическое оружие, гибридное, против и Украины в том числе», – считает экс-премьер.

«То есть на основных фондах Украины, ресурсами Украины производятся ресурсы, они будут продаваться в Россию. Россия будет платить им за это деньги, они будут наращивать боевую способность свою и увеличивать угрозы. Угрозы сегодня достаточно серьезные и системные», – заявил Гройсман.

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