Экс-премьер Кинах: «Украина погрузилась к кризис. У нас рекорд по убыткам»

Новости Украины

Украинские чиновники рапортуют о росте экономики, не оглядываясь на запланированные показатели, которые далеко не позитивны.

Об этом в эфире ток-шоу «Марафон» телеканала «НАШ» заявил экс-премьер-министр Украины Анатолий Кинах, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мы столкнулись с кризисом государственного управления. На сегодняшний день нашими стратегическими монополиями, в частности в энергетическом и транспортном комплексе, руководят наблюдательные советы, которые на две трети состоят из заграничных специалистов. У них иностранное гражданство. Такого не позволяет себе ни одно государство в мире. В 2020 году у нас был рекорд по убыткам. На фоне таких убытков никто из упомянутых советов, которые получают космические прибыли, не был наказан и не понес персональной ответственности», – отметил экс-премьер.

«Поэтому показатели убыточности, которые несколько улучшились по сравнению с прошлым годом, скорее отображают то, что экономика после прошлого карантинного падения начинает восстанавливаться, однако она не вышла даже на показатели 2019 года. Когда я слышу победные реляции некоторых чиновников высокого уровня, я хочу обратить их внимание на то, что у нас был запланирован рост ВВП 4,6%, по факту у нас 2,7%. Инфляция планировалась 7% – по факту будет двузначной. И таких показателей много», – добавил Кинах.