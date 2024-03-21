Экс-премьер Литвы пообещал к 2029 году «перемогу» Украины и набитый порохоботами Европарламент

Победа Украины даст старт началу широчайшей региональной трансформации Белоруссии и России в европейском пространстве.

Об этом на Киевском форуме по безопасности заявил бывший премьер-министр Литвы, депутат Европарламента Андрюс Кубилиус, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Что я ожидаю от выборов? Я жду, что меня переизберут. А во-вторых, я ставлю перед собой вопрос, что я жду от следующего парламента, и как это повлияет на ситуацию до 2029 года? У меня есть мнение относительно этого. Пани Иванна Климпуш–Цинцадзе (глава комитета Верховной рады по евроинтеграции – ред.) и пан Яценюк (экс-премьер-министр Украины – ред.) в 2029 году будут принимать участие в заседании Европарламента, мы будем работать вместе», – заявил Кубилиус (на фото – справа), сорвав шквал аплодисментов.

Он согласился, что это «не очень реалистично», но допустил, что всё же – возможно, а дальше литовца понесло.

«Для этого мы, со стороны Запада, должны сделать свою домашнюю работу, я вижу три задания следующего парламента. Прежде всего, победа Украины, второе – интеграция и расширение, и третье – трансформация более широкого региона, которая произойдёт из-за победы Украины с привлечением Белоруссии и возможно даже в определённом смысле и России.

Сегодня мы слышим: если Украина выигрывает войну, Россия проигрывает, тогда российский режим потерпит крах, и произойдёт новая мировая война. Давайте смотреть по-другому. Украинская победа, в действительности, будет означать новый шаг для российской трансформации, путинский режим потерпит крах, а это будет главной победой Европейского континента.

Даже сегодня мы не должны бояться украинской победы, потому что украинский успех – это программа более широкого европейского значения», – весело бредил литовец.