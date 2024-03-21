Экс-премьер Литвы потребовал «немедленно» выделить Украине 100 млрд евро из российских ЗВР

Вадим Москаленко.  
21.03.2024 22:54
  (Мск) , Киев
Просмотров: 279
 
Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, ЕС, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина, Финансы


Это позорно, что, обладая 25-кратным экономическим преимуществом, коллективный Запад не может справиться с Россией.

Об этом на Киевском форуме по безопасности заявил бывший премьер-министр Литвы, депутат Европарламента Андрюс Кубилиус, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Это позорно, что, обладая 25-кратным экономическим преимуществом, коллективный Запад не может справиться с Россией....

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, TikTok и Viber.


«Запад и ЕС имеют экономики, которые в 25 раз мощнее, чем экономика России. А где доказательства этого преимущества на линии фронта? Цифры показывают, что Россия более 100 миллиардов евро потратила на агрессию против Украины. Украинская сторона со всей нашей помощью от ЕС и США, с украинскими деньгами, смогла собрать только 80 миллиардов евро. Наша поддержка позволяет Украине не проиграть, но этого далеко не достаточно для победы. Из этих 80 миллиардов 40 – это украинские деньги.

Эти цифры с украинской стороны означают, что они должны быть больше, чем российские. Западу нужно собрать около 100 миллиардов военной помощи в год. И со всеми вызовами со стороны американской демократии я скажу, что ЕС должен это сделать, и сделать это немедленно!», – призвал Кубилиус.

По его словам, деньги можно либо украсть с арестованных российских активов, либо занять на финансовых рынках, как при пандемии.

«Реалистично я вижу только один способ, как можно это решить. Меньше 50% замороженных российских активов может быть использовано для помощи Украине. И ещё то, что было связано с пандемией, были потрачены значительные ресурсы. Это означает, что ЕС нужно обратиться к рынку и занять деньги для защиты Украины, защиты Европы.

Хочу напомнить, что во время пандемии Евросоюз на финансовых рынках от имени ЕС впервые занял деньги, сумма была около 800 миллиардов евро. Вот, что может сделать ЕС, и нужно сделать это немедленно, и это огромная задача для нового парламента с самого начала», – трепался литовский евродепутат.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: , ,

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!


  • Март 2024
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Февраль    
     123
    45678910
    11121314151617
    18192021222324
    25262728293031

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть