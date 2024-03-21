Экс-премьер Литвы потребовал «немедленно» выделить Украине 100 млрд евро из российских ЗВР

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Это позорно, что, обладая 25-кратным экономическим преимуществом, коллективный Запад не может справиться с Россией.

Об этом на Киевском форуме по безопасности заявил бывший премьер-министр Литвы, депутат Европарламента Андрюс Кубилиус, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Запад и ЕС имеют экономики, которые в 25 раз мощнее, чем экономика России. А где доказательства этого преимущества на линии фронта? Цифры показывают, что Россия более 100 миллиардов евро потратила на агрессию против Украины. Украинская сторона со всей нашей помощью от ЕС и США, с украинскими деньгами, смогла собрать только 80 миллиардов евро. Наша поддержка позволяет Украине не проиграть, но этого далеко не достаточно для победы. Из этих 80 миллиардов 40 – это украинские деньги. Эти цифры с украинской стороны означают, что они должны быть больше, чем российские. Западу нужно собрать около 100 миллиардов военной помощи в год. И со всеми вызовами со стороны американской демократии я скажу, что ЕС должен это сделать, и сделать это немедленно!», – призвал Кубилиус.

По его словам, деньги можно либо украсть с арестованных российских активов, либо занять на финансовых рынках, как при пандемии.

«Реалистично я вижу только один способ, как можно это решить. Меньше 50% замороженных российских активов может быть использовано для помощи Украине. И ещё то, что было связано с пандемией, были потрачены значительные ресурсы. Это означает, что ЕС нужно обратиться к рынку и занять деньги для защиты Украины, защиты Европы. Хочу напомнить, что во время пандемии Евросоюз на финансовых рынках от имени ЕС впервые занял деньги, сумма была около 800 миллиардов евро. Вот, что может сделать ЕС, и нужно сделать это немедленно, и это огромная задача для нового парламента с самого начала», – трепался литовский евродепутат.