Воссоединение Молдовы с Румынией представляет собой жизненную необходимость для молдаван, а не только для политического класса.

Об этом заявил экс-премьер-министр Молдовы, лидер Либерально-демократической партии Влад Филат в рамках своего выступления на канале Vocea Basarabiei.

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«Говорю вам со всей ответственностью, что будущее Молдовы должно определяться естественным процессом воссоединения с Румынией в едином пространстве. Это должно происходить посредством действий, а не желаний. И я не думаю, что проблема в Бухаресте, проблема в нас. Потому что у нас нет не только консолидированной точки зрения, но и есть конкуренция по декларациям о объединении с Румынией. Потому что эта цель не должна быть партийной, она не должна быть личной, она должна быть целью всего общества», – заявил Филат.

По его мнению, чтобы эта цель обрела легитимность, она должна быть принята всем обществом, а не только политическим классом.

«Государство – это все общество. И чего не понимают и «Действие и солидарность» и, к сожалению, лично Майя Санду, так это того, что общество должно быть единым. Не должно быть моего, твоего, хорошего, плохого. Дело не только в политике, общество гораздо разнообразнее, только вот оно должно быть объединено вокруг национальной идеи. И я хочу вам сказать, что идея должна исходить не из Бухареста, а из Кишинева. Я думаю, что большинство из тех, кто сидит в креслах, изучают, проводят анализ, очень хорошо понимают, о чем я говорю», – отметил бывший премьер.

По мнению Филата, в той экономической и, прежде всего, демографической ситуации, в которой находится Республика Молдова, государство не сможет выжить, по крайней мере, в среднесрочной перспективе.

«Есть эгоистичный подход некоторых политиков, которые думают, что если они выскажутся за объединение с Румынией, то получат меньше голосов. Здесь дело уже не в голосах, а, как сказал Шекспир, “Быть или не быть”. Речь идет о действиях по достижению этой цели. Этого можно добиться не словами, а решениями», – заявил Филат.

Экс-премьер считает, что воссоединение стран и европейская интеграция не исключают друг друга.

«Есть вещи, которые входят в одно и то же пространство ценностей. Не думайте, что если мы станем членами ЕС, вопрос воссоединения страны исчезнет. Он все равно вернется, потому что абсурдно иметь в ЕС два отдельных румынских государства», – убежден Филат.

По его мнению, приднестровский вопрос не может остановить как вступление в ЕС, так и воссоединение с Румынией.

Согласно последнему опросу общественного мнения, проведённому прозападным НПО «Институт публичной политики», только 34,1% граждан Молдовы проголосовали бы за на референдуме за присоединение к Румынии, в то время как большинство – 49,1% – проголосовали бы против.

В то же время, среди этнических молдаван мнения разделились наполовину: 41% выступают за объединение, 40,9% – против. Среди этнических меньшинств наибольшее число сопротивляющихся вхождению в Румынию: от 5 до 9% выступают за, в то время как от 80 до 87% – против. Высока поддержка объединения среди высокообеспеченных людей – 44,3%, и среди людей с высшим образованием – 41,8%.

Молдаване, таким образом, представляют собой народ с раздвоенным национальным сознанием. Что касается экономической и научной элиты молдаван, то стремление отказаться от собственной идентичности, с лёгкой руки Чингиза Айтматова, носит название манкуртизма. Однако та же молдавская научно-творческая элита называет «манкуртами» именно тех молдаван, которые сохраняют свою идентичность и связь с Россией.