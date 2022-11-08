Экс-премьер РФ Касьянов «шокирован российским народом» и желает поражения России

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Новости Украины

Давление на Россию не оказывает должного эффекта, а мобилизация не стала тем фактором, который мог бы взорвать протестные настроения в российском обществе.

Об этом в интервью украинскому пропагандисту Дмитрию Гордону заявил бывший премьер-министр России, либерал и нацпредатель Михаил Касьянов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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При этом он признался, что верит в «перелом, который послужит началом краха России».

«Я продолжаю верить в то, что будет перелом. Конечно, это не означает, что я делаю прогнозы. Я хочу, чтобы так было, но есть факторы, которые должны работать. А некоторые из них замедляются. Например, эффект санкций замедляется, например, я очень расстроен в связи с тем, что происходит с мобилизацией и как реагируют люди. Идут на убой, понимая, что они идут на убой, но склонив голову, идут. Для меня это просто шоковое понимание представления о сегодняшнем российском народе. Это для меня глубочайшее расстройство. Социальное напряжение, которое, я предполагал, что для нормальных людей оно, совершенно естественно, будет, и социологи также предполагали, оказалось, что нет, этот фактор так не работает. Тоже медленнее», – страдал Касьянов.

Беглый экс-премьер также призвал к аннексии новых территорий России Украиной и выводу из них российских войск.

«Переговоры – это другой фактор. Я по-прежнему считаю, что переговоры должны быть, но переговоры должны быть не на условиях Путина, а переговоры должны быть об обеспечении безопасности вывода российских войск со всех оккупированных территорий. И о графике этого вывода. Но не на условиях, что давайте мы признаем оккупированные территории российскими. Конечно, это неприемлемо», – вещал нацпредатель.