Экс-премьер Словакии заявил о важности российской спецоперации на Украине

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Новости Украины

Многополярный мир может быть достигнут только ценой оружия, поскольку гегемония Запада не признает ни моральных, ни юридических обязательств, если они выходят за интересы США и ЕС.

Об этом на международном форуме «Друзья Крыма – друзья России» заявил экс-премьер Словакии, председатель координационного совета Международной ассоциации «Друзей Крыма» Ян Чарногурский, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Исторической основой для многополярного мира является окончание пятисотлетней гегемонии Запада в международных отношениях, о котором говорят и пишут в России уже не одно десятилетие. В общем, этот взгляд на Запад пока не пришёл к пониманию, кроме узкого круга историков и политологов. Запад до сих пор считает себя мировым гегемоном, потому что считает своё устройство лучшим. Запад даже не в состоянии проникнуть за пределы своей логики, правящие элиты и СМИ широко заявляют, что заслуживают гегемонии, потому что они – лучше», – отметил Чарногурский.

Он напомнил, как все последние военные конфликты были спровоцированы США с помощью манипуляций и подлогов.

«Буквально два-три предложения в СМИ, когда трупы, найденные в косовском селе Рачак, были замаскированными террористами повстанческой армии в гражданской одежде, стали формальным поводом для начала бомбардировки Югославии. Наглый обман госсекретаря США Колина Пауэла стал причиной войны против Ирака в 2003 году. Нарушение с Западом данного в 1991 году Михаилу Горбачеву обещания не расширять НАТО на Восток, о чем недавно заявил министр иностранных дел ЕС Джозеп Боррель, что да, обещание было нарушено, но это уже в прошлом, и надо смотреть в будущее, что Украина входит в НАТО. Запад до сих пор чувствует своё превосходство над Востоком, особенно над Россией, и не чувствует себя морально обязанным выполнять свои обязательства, если они не носят юридического характера, а иногда и юридические, как, например, обязательства уничтожить химическое оружие по международному договору», – указал эксперт.

Он считает, что Западу сложно осознать свое геополитическое положение, поскольку за короткий период времени многое изменилось.

«Если сравнить период Второй мировой войны и сейчас – разница поразительная. Во время Второй мировой войны почти вся Африка была колонией Запада, а в сентябре этого года во время голосования в ООН по антироссийским санкциям ни одна африканская страна не голосовала против России. Во время войны доктрина Монро распространялась на всю Латинскую Америку, согласно которой она находилась в сфере влияния США. Сегодня Куба, Венесуэла, Никарагуа ведут открытую политику в отношении США, Бразилия является членом БРИКС. Китай во время войны был разбит, там была гражданская война, Гонконг долгое время принадлежал Англии, а сегодня Китай входит в тройку сверхдержав. Индия, Пакистан и Бангладеш были колониями Англии, и переход бывших колоний или подконтрольных государств от Запада к независимости мощно обеспечивала историческая Россия, тогда ещё под названием Советского Союза. Сегодня только Центральная и Западная Европа, Северная Америка принадлежат Западу. Правда, там людей все равно больше, чем в России. Но весы уравновешиваются. Смотрим, как диалектично продолжается развитие истории, и борьба противоположностей происходит при различных поворотах», – подчеркнул Чарногурский.

По его мнению, спецоперация на Украине очень важна для дальнейших геополитических событий в мире. Несмотря на то, что жители Запада подвержены совершенно другому информационному потоку, чем жители России, опрос жителей Словакии в сентябре показал 52% поддержки России. Поэтому от успеха или неудачи России на Украине зависит, ускорится или наоборот геополитическое отсутствие Запада. Это также повлияет на то, будет ли дальнейшее развитие на основе равноправного диалога.

«Я вижу вывод, что равенство и диалог должны быть сначала обеспечены военным путём. Как председатель координационного совета Международной ассоциации «Друзей Крыма» я сейчас больше всего заинтересован в том, чтобы Крым был достаточной степени защищён в военном отношении от изменения его статуса», – заключил Чарногурский.