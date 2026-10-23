Европейским гарантиям не стоит верить, что показали события путча 2014 года в Киеве.

Об этом в беседе с журналистом-иноагентом Александром Шелестом заявил экс-премьер Украины Николай Азаров, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и Max.

«2014 год, февраль месяц, показал, что никаким гарантиям ни поляков, ни немцев, ни французов верить нельзя. Они не стоят ничего абсолютно. Второе. Запад не хотел успокаиваться, пока не столкнёт Украину и Россию в конфликте военном. Причём будет проводить этот конфликт до такой степени серьёзной, чтобы максимально ослабить Россию. Максимально. Там про Украину вообще никто никогда не думал», – сказал Азаров.

Он подчеркнул, что несмотря на попытки мирных урегулирований вроде минских соглашений, ситуацию постоянно эскалировали.

«Если, например, первые 4 года конфликта не было никаких бомбёжек ни Киева, ни мостов, ни энергетических объектов, то Зеленскому и всей этой банде вместе с ним, американцам и прочим – показалось, что так можно и дальше вести.

То есть можно уже покушаться на ядерную триаду России, можно уже бомбить нефтеперерабатывающие комбинаты, можно ещё заниматься всякими делами. И вот начали получать ответку.

И год назад, и полгода назад говорил, что каждая эскалация со стороны киевского режима повлечёт обязательно эскалацию со стороны России. Просто, по-другому не может быть. Ну и вот дождались», – заявил Азаров.