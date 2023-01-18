Экс-премьер Украины: Это Зеленский втянул страну в войну с Россией

Игорь Шкапа.  
18.01.2023 14:59
  (Мск) , Киев
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Война, Дзен, Политика, Россия, Украина


Президент Украины Владимир Зеленский оказался предателем своего народа.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», заявил экс-премьер Украины Николай Азаров, отвечая на вопрос, как он оценивает деятельность нынешнего президента страны Владимира Зеленского.

Президент Украины Владимир Зеленский оказался предателем своего народа. Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», заявил...

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«Охарактеризовать отношения Зеленского к Украине можно несколькими словами: равнодушие к судьбе страны, абсолютная продажность, некомпетентность в управлении и безразличие к трагедии народа.

Результаты его деятельности катастрофичны: втянул Украину в военный конфликт с Россией, разрушил экономику, создал огромный внешний долг, полностью уничтожил инакомыслие, ликвидировал всю оппозицию, предал интересы украинского народа, полностью подчинив их политике США, уничтожил конституцию Украины и ликвидировал правосудие», – сказал Азаров в интервью «Известиям».

По его убеждению, преступления Зеленского огромны и заслуживают специального уголовного трибунала.

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