Экс-премьер Украины: Киев не сумеет остановить безумный рост тарифов в регионах

28.12.2021  17:44 (Мск), Киев,
Игорь Петров.  
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Дзен, ЖКХ, Местная власть, Украина, Энергетика
Новости Украины

Правительство Украины переложит решение вопросов роста тарифов и цен на местные власти.

Об этом в эфире канала UkrLive заявил экс-премьер-министр Украины Юрий Ехануров, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Правительство Украины переложит решение вопросов роста тарифов и цен на местные власти. Об этом...

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«Знаете, как всё это будет стратегически решаться? И по энергетике, и по вопросам ценообразования, которые будут связаны с особенностями отношений отношения к малым предприятиям. Скорее всего, центральное правительство распишется в том, что оно неспособно этим заниматься, и постепенно перекинет это всё на территориальные общины», – сказал Ехануров.

«Во время реформы у нас было образовано 1670 объединённых территориальных общин, органов местного самоуправления. Их сейчас немного меньше, 1600-1590, их будут объединять. На них и спустят всю ответственность – и по теме энергетике, задолженности. Скажут: «Это же ваша община, ваши люди? Вот за них и отвечайте». То есть будет такой общинный подход, колхозный. И это вопрос цен – «ну вы давайте тогда льготы пекарем, давайте льготы другим предприятием». И тому подобное», – отметил экс-премьер.

«На прошлой неделе я встречался с руководителями нескольких территориальных общин Житомирщины. Это сильные люди, они всё у себя там удержат – и больницы, и садики. Но они образовались на базе районов. И даже последний, Ставищенский сдался, говорил что он не пойдёт в эту объединённую большую общину. Он продержался 2 года», – говорит политик.

«Руководители должны понимать, что на них будет большая ответственность, они должны строить такую экономическую модель, чтобы они могли удержаться удержать и тарифы, и цены. С другой стороны, на следующих выборах они будут иметь серьезное влияние на выборы в Верховную раду», – резюмировал Ехануров.

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