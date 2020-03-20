20.03.2020, Киев, Вадим Москаленко
 
Медицина, Политика, Украина, Экономика
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Экс-премьер Украины: Кризис быстро не закончится




Существует три сценария выхода из кризиса для Украины, самый тяжёлый из которых можно сравнить с кризисами 1998, 2008 и даже 2014 года.

Об этом в эфире телеканала «Эспрессо» заявил экс-премьер-министр Украины Арсений Яценюк, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я оцениваю несколько сценариев. Лучший – это когда кризис закончится через два месяца. Верю ли я в него? Нет. Реалистический сценарий – это если мир и Украина начнёт вылезать из этого кризиса – сентябрь-октябрь. Это был бы реалистичный положительный сценарий. Конечно, будут потери, конечно будут долги, часть людей потеряет работу, но тогда период на реабилитацию, как после болезни, будет намного короче.

И худший сценарий – если мы перевалим до 2021 года. Если мировая экономика не оклемается, если украинская власть не сделает действенных первых чётких шагов, чтобы не дать распространиться этой как медицинской, так и экономической заразе по всей стране, и это не спровоцирует политический кризис. Это нам тогда даст возможность быстрее оклематься после этого кризиса.

Но 2021 год – это самый худший, самый сложный сценарий, и тогда нам будет не нужно вылезать из этого на протяжении двух-трёх лет. Потому что у нас есть предыдущие кризисы: кризис 1998 года, кризис 2008 года, российская военная агрессия 2014 года – он другой, но, поверьте, он был не менее сложным, но мы же выжили, мы же выстояли. И в этот раз мы обязаны выстоять», – заявил Яценюк.

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