Экс-премьер Украины объяснил, что рост цен на продукты уже не остановить

Новости Украины

Рост цен на энергоносители и непродуманная политика в сфере сельского хозяйства привели на Украине к росту цен на продовольствие, остановить который не получится.

Об этом в эфире телеканала ZIK заявил Валерий Пустовойтенко экс-премьер-министр Украины, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, Яндекс.Новости и Google Новости.

«Масло [подсолнечное] уже 69 гривен за килограмм, а вчера было написано, что до нового года будет и 100 гривен. Это как раз [виноваты] цены на энергоносители. Цены в энергетике влияют на всё. Компании не могут работать себе в убыток. Это можно решить элементарно, пригласить специалистов, которые в этом разбираются. Но цены так и будут расти, и мы не сможем их никак ограничить, тем более, что у производителя цена может быть одна, а магазин делает наценку какую хочет. Фрукты в одном супермаркете фактически в два раза дороже, чем в другом», – сказал экс-премьер.

Он отметил, что есть как энергетическая, так и продовольственная безопасность.

«Не будет энергетики – не будет вообще ничего, не будет продовольствия – людей не будет. Это комплексный вопрос, но всё будет так и продолжаться дальше и дальше. Хотя село сегодня гораздо лучше заработало, мы бросились в зерно, раньше зерно было невыгодно производить, занимались животноводством, сахаром и так далее. Сейчас этого нет, пошли по тому пути, что хотят заработать за счёт цены, но так не будет. Сахар мы производили 4,5 миллионов тонн, и 2,5 миллиона тонн поставляли в Россию. А в прошлом году произвели сахара где-то 1,2 млн тонн», – добавил Пустовойтенко.