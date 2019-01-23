Экс-премьер Украины: Покупать газ у «оккупантов» – нормально

23.01.2019, Киев, Владимир Гладков

Заключение договора о поставках газа между Киевом и Москвой является нормальной практикой, несмотря на то, что Киев постоянно заявляет о войне с Россией.

Об этом в эфире телеканала «NewsOne» заявил бывший премьер-министр и экс-министр обороны Украины Юрий Ехануров, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Дело в том, что мы не можем жить без газа. Войны с Россией формально нет, миллионы наших людей работают в Российской Федерации. Мы не можем просто так все это бросить. Нужно быть реалистами и понимать, что сейчас война и что такое современное состояние гибридной войны, но при этом быть прагматичными людьми. Пока без газа мы не можем найти будущее», – сказал экс-премьер.

При этом он отметил, что радостные заявления киевского правительства о снижении потребления газа в стране на самом деле, не сулят ничего хорошего.

«Ужас в том, что промышленность резко упала, а правительство хвастается тем, что резко уменьшилось потребление газа. Это значит, что закрыли еще один завод», – пояснил Ехануров.