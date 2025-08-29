Экс-премьер Украины развенчал киевскую мифическую версию Будапештского меморандума

Игорь Шкапа.  
29.08.2025 17:49
  (Мск) , Киев
Просмотров: 575
 
Вооруженные силы, Дзен, Дипломатия, История, Общество, Политика, Россия, Украина, ЯО


Так называемый будапештский меморандум не предусматривал реальных гарантий безопасности Украины.

Об этом в эфире видеоблога «Политика сегодня» заявил экс-премьер Украины Николай Азаров, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Так называемый будапештский меморандум не предусматривал реальных гарантий безопасности Украины. Об этом в эфире...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

Политик объяснил, что Украина была просто не в состоянии содержать как само ядерное оружие, так и большое количество пусковых установок.

«Будапештский меморандум был подписан по требованию американцев, прежде всего, которых беспокоило, что огромное количество ядерных вооружений попало в бесхозные руки. Им проще было иметь дело с Ельциным. У них были очень тёплые отношения с Ельциным», – напомнил Азаров.

По его словам, меморандум лишь был оформлен как некие гарантии.

«Но меморандум – это что такое? Это памятная записка. Она не имеет и не имела никакой обязательной силы, естественно. И считаться с этим так называемым меморандумом абсолютно никакого смысла нет, потому что американцы имели в виду, прежде всего, ещё раз подчёркиваю, чтобы ядерное оружие не осталось бесхозным, неуправляемым.

Ельцин имел в виду: ну раз, так сказать, отдают, чего не взять. Украина имела в виду: ну нет средств, так давай отдадим хоть соседу. Ведь с соседом тогда были прекраснейшие отношения», – отметил экс-премьер.

Он считает, что не Зеленскому сегодня вспоминать о меморандуме, поскольку от тогда под стол пешком ходил.

«Что он знает о происходившем тогда в Украине 1991 – 1994 годах. Хаос был полный и полное банкротство страны было. Вот что было в 90-е годы, когда, кстати, наверное, начали разрабатывать еще при Кравчуке этот меморандум, при нем началась эта работа», – резюмировал Азаров.

Метки: ,

Отблагодарить журналистов за материал и поддержать «ПолитНавигатор»

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту

Все новости за сегодня



Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Август 2025
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Июль    
     123
    45678910
    11121314151617
    18192021222324
    25262728293031

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить