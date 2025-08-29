Экс-премьер Украины развенчал киевскую мифическую версию Будапештского меморандума
Так называемый будапештский меморандум не предусматривал реальных гарантий безопасности Украины.
Об этом в эфире видеоблога «Политика сегодня» заявил экс-премьер Украины Николай Азаров, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
Политик объяснил, что Украина была просто не в состоянии содержать как само ядерное оружие, так и большое количество пусковых установок.
«Будапештский меморандум был подписан по требованию американцев, прежде всего, которых беспокоило, что огромное количество ядерных вооружений попало в бесхозные руки. Им проще было иметь дело с Ельциным. У них были очень тёплые отношения с Ельциным», – напомнил Азаров.
По его словам, меморандум лишь был оформлен как некие гарантии.
«Но меморандум – это что такое? Это памятная записка. Она не имеет и не имела никакой обязательной силы, естественно. И считаться с этим так называемым меморандумом абсолютно никакого смысла нет, потому что американцы имели в виду, прежде всего, ещё раз подчёркиваю, чтобы ядерное оружие не осталось бесхозным, неуправляемым.
Ельцин имел в виду: ну раз, так сказать, отдают, чего не взять. Украина имела в виду: ну нет средств, так давай отдадим хоть соседу. Ведь с соседом тогда были прекраснейшие отношения», – отметил экс-премьер.
Он считает, что не Зеленскому сегодня вспоминать о меморандуме, поскольку от тогда под стол пешком ходил.
«Что он знает о происходившем тогда в Украине 1991 – 1994 годах. Хаос был полный и полное банкротство страны было. Вот что было в 90-е годы, когда, кстати, наверное, начали разрабатывать еще при Кравчуке этот меморандум, при нем началась эта работа», – резюмировал Азаров.
