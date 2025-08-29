Экс-премьер Украины развенчал киевскую мифическую версию Будапештского меморандума

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Так называемый будапештский меморандум не предусматривал реальных гарантий безопасности Украины.

Об этом в эфире видеоблога «Политика сегодня» заявил экс-премьер Украины Николай Азаров, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Политик объяснил, что Украина была просто не в состоянии содержать как само ядерное оружие, так и большое количество пусковых установок.

«Будапештский меморандум был подписан по требованию американцев, прежде всего, которых беспокоило, что огромное количество ядерных вооружений попало в бесхозные руки. Им проще было иметь дело с Ельциным. У них были очень тёплые отношения с Ельциным», – напомнил Азаров.

По его словам, меморандум лишь был оформлен как некие гарантии.

«Но меморандум – это что такое? Это памятная записка. Она не имеет и не имела никакой обязательной силы, естественно. И считаться с этим так называемым меморандумом абсолютно никакого смысла нет, потому что американцы имели в виду, прежде всего, ещё раз подчёркиваю, чтобы ядерное оружие не осталось бесхозным, неуправляемым. Ельцин имел в виду: ну раз, так сказать, отдают, чего не взять. Украина имела в виду: ну нет средств, так давай отдадим хоть соседу. Ведь с соседом тогда были прекраснейшие отношения», – отметил экс-премьер.

Он считает, что не Зеленскому сегодня вспоминать о меморандуме, поскольку от тогда под стол пешком ходил.