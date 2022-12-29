Экс-премьер Украины: Власти разрушили экономику больше, чем российские бомбежки

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Самый лучший сценарий на 2023 год для Украины, если энергосистема страны сможет поддерживать жизнедеятельность населения хотя бы в том режиме, который сейчас есть.

Об этом в эфире канала «Мрия» заявил бывший премьер-министр Украины Николай Азаров, покинувший страну после путча 2014 года, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«К сожалению, не могу сказать, что перспектива какая-то на 23-й год в плане электроэнергетики представляется блестящей. В лучшем случае, если она будет поддерживаться на том уровне, который есть, если не будет дальнейших разрушений подстанций, то, может быть, зиму удастся пройти (зимой наиболее интенсивное энергопотребление) на том уровне, который сейчас есть. Что такой уровень позволяет? Он позволяет в определённом виде поддерживать жизнедеятельность городов, населённых пунктов. Он абсолютно не даёт возможности работать промышленности. Хотя этой промышленности практически не осталось. Её за 8 лет, прошедших после госпереворота, основательно разрушили и продолжают разрушать с такой интенсивностью, которая даже не сравнится с бомбёжками», – сказал политик», – сказал бывший глава правительства Украины.

«Я всегда поражаюсь. Ну, бомбёжки естественно наносят определённый вред промышленности, но больше, чем сами эти власти – порошенки, турчиновы, яценюки и тому подобные – они разрушили экономику гораздо больше и значительней, чем эти бомбёжки», – добавил Азаров.