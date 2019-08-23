Экс-премьер Украины заявил об угрозе блэкаута: На складах не осталось угля

23.08.2019, Киев, Максим Карпенко

На складах украинских тепло-электростанций нет запасов угля. Осенью новое правительство столкнется с проблемой экстренной закупки топлива.

Об этом в эфире телеканала 112 заявил экс-премьер-министр Украины Юрий Ехануров, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Тема чрезвычайно сложная и правдивая – я на днях разговаривал с человеком, который был на одной из ТЭС. Говорит, практически нет запасов. Всегда были горы угля, а тут нет ничего.

Потому для нового парламента будет очень серьезное испытание уже сразу. Представьте себе, какие нужны средства, и какой временной период для того, чтобы доставить этот уголь. Сложная, тяжелая ситуация впереди», – заявил Ехануров.

Энергокомпании не хотят закупать уголь, чтобы создавать резервные запасы, – коммерсанты считают, что смогут закупить топливо зимой, когда цены будут выше, что отразится и на тарифах на электроэнергию. Об этом на пресс-конференции в Киеве заявил эксперт по вопросам энергетики Геннадий Рябцев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Обратите внимание, что сейчас происходит с углем. Если бы государство в свое время предусмотрело создание страхового запаса резервного топлива, никаких проблем бы не возникло. Но сейчас ни ТЭС, ни ТЭЦ не обязаны закупать больше угля, чем им нужно для оперативной деятельности.

Сейчас цены ниже, но ТЭС и ТЭЦ могут закупить его и в январе, пусть и цены будут выше. И услуги ТЭС и ТЭЦ будут стоить больше. И это будет выгоднее компаниям», – сказал эксперт.