Экс-премьеру Белоруссии грозит судьба арестованного Бабарико

19.02.2021, Москва, Елена Острякова

Бывший премьер-министр Белоруссии Сергей Румас ведет в Лондоне переговоры с несколькими зарубежными финансовыми институтами и фондами и возможно будет в ближайшее время редко бывать в родной стране.

Об этом он заявил в интервью сайт Тут.бай, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, ленту Parler и Яндекс.Новости

«Негативные инвестиционные настроения сегодня сдерживают их приход в нашу страну. Некоторые из этих предложений не требуют постоянного физического присутствия», – сказал Румас.

Он подчеркнул, что проекты, которыми он занимается исключительно финансово-инвестиционные и не предусматривают политической активности.

«Если бы у меня были такие планы, то за прошедшее после ухода в отставку время они бы уже как-то реализовалось. Сейчас я бы хотел вернуться в более привычную для себя финансовую среду», – сказал Румас.

Он выразил недоумение по поводу того, что белорусские силовики задержали группу банкиров и представителей коммерческих структур, с которыми он ранее работал.

Есть основания полагать, что в Минске ждали подобных заявлений от Румаса, которого считают потенциальным и сильным конкурентом президента Белоруссии Александра Лукашенко.

Близкий к президенту политолог Александр Шпаковский намекнул, что Румас может повторить судьбу бывшего председателя правления «Белгазапромбанка» Виктора Бабарико, который собирался участвовать президентских выборах, но был арестован по подозрению в совершении экономических преступлений.

«Вопрос Румаса – это то, что сейчас действительно интересно. Как Сергею Николаевичу не стать Виктором Дмитриевичем. В Лондоне с людьми иногда просто чудеса случаются. Даже с такими умными как Сергей Николаевич. Ведь у Виктора Дмитриевича в этой жизни тоже «все было», – написал Шпаковский в своем телеграм-канале.

Александр Лукашенко отправил Румаса в отставку в июле прошлого года накануне президентских выборов. Тогда у белорусского лидера были очень напряженные отношения с Россией. Кризис длился как минимум год. Лукашенко не удавалось договориться с Кремлем ни по газу, ни по нефти, ни по условиям интеграции.

При этом Румасу удавалось вести в России вполне результативные переговоры. Как рассказывал профессор ВШЭ Андрей Суздальцев, когда белорусский премьер в первый раз приехал в Москву, беседовавший с ним Дмитрий Козак так обрадовался, что позвонил Дмитрию Медведеву, а тот тут же пригласил минского гостя к себе на дачу.