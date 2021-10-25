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25.10.2021 14:42 (Мск), Белград, Алексей Топоров
 
Албания, Балканы, Косово, Криминал, Политика, Сюжет дня
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Экс-президент Албании: «Страной управляют наркомафия и бандиты»

Бывший президент и премьер-министр Албании Сали Бериша отреагировал не недавние резонансные нападения криминала на...

Бывший президент и премьер-министр Албании Сали Бериша отреагировал не недавние резонансные нападения криминала на крупных албанских бизнесменов.

Бериша написал в своем фейсбуке, что нынешнее руководство страны связано с организованной преступностью.

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Как сообщает корреспондент «ПолитНавигатора», поводом для жестких высказываний Сали Бериша стало убийство в Албании в ночь с субботы на воскресенье крупного бизнесмена Демира Бачка. Также накануне в городе Фуше-Круя в собственном доме десятью проникшими туда неизвестными были изнасилован и подвергнут пытками другой бизнесмен – Назми Чангу. Последнему, выбивая из него деньги, преступники отрезали ножницами палец, забрав с собой денег, драгоценностей и прочего имущества на общую сумму в 100 тысяч евро. При этом один из нападавших был одет в полицейскую форму.

«Управление страной находится в руках наркомафии и преступности, – написал Бериша. – Осуждая мафиозные действия преступных группировок, которые диктуют законы стране сегодня, я также осуждаю главу спрута [премьер-министра Эдвина Кристача Рама и его наркоминистра [министра внутренних lел] Чучу, как главных вдохновителей преступности и наркотрафика».

Что характерно, на днях итальянский портал Quotidiano опубликовал расследование, согласно которому 30% афганского героина попадает в Европу через Албанию и Косово. При этом проамериканские лоббисты в Евросоюзе настойчиво добиваются принятия Албании в ЕС, а также безвизового режима для Косово.

 

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