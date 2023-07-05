Экс-президент ЕБРР прогнозирует серьезные проблемы для Украины и США

Елена Острякова.  
05.07.2023 16:57
  (Мск) , Москва
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Дзен, Кризис, Россия, США, Украина, Финансы


Мировой экономический кризис может разразиться уже в августе.

Об этом французский экономист, первый президент ЕБРР Жак Аттали заявил российским пранкерам Владимиру Кузнецову и Алексею Столярову (Вовану и Лексусу), позвонившим ему от имени бывшего президента Украины Петри Порошенко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Мировой экономический кризис может разразиться уже в августе. Об этом французский экономист, первый президент...

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«Есть серьезные предпосылки для мирового кризиса в августе, потому что у США огромный уровень долга, и единственный способ спасти бюджет – соглашение между двумя партиями о финансировании в конгрессе. А так как они близки к выборам, демократы хотят поднять налоги, а республиканцы сократить расходы.

Поэтому они не могут договориться, и следовательно,  существует риск тупиковой ситуации и недоверия к доллару. Курс доллара может рухнуть. Это было бы спусковым крючком. Все специалисты видят окно для кризиса в августе», – сказал Аттали.

Он прогнозирует, что в этом случае военная помощь Украине сократится.

«Наихудший сценарий – это крах «Дойчебанка», за которым последует кризис в американской финансовой системе. Настоящий кризис, ведущий к сокращению кредитования и глобальной рецессии. Это обязательно создаст проблемы с помощью Украине

Понижение процентных ставок было ужасной ошибкой. Они не должны были повышать процентные ставки. Потому что привело к серьезному кризису. Они должны прекратить это. Но это уже сделано, и для банков существует реальная опасность, что мы сейчас и наблюдаем. Что касается американской экономики, впереди много проблем: финансовый кризис, потолок долга, которые сейчас представляет проблему для президента и Конгресса. Риск мирового кризиса около 30%», – сказал Аттали.

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