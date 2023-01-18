Выплатит ли Россия репарации Украине, не обсуждается, вопрос стоит – когда и каким образом.

Об этом в ходе «Всемирного экономического форума» в Давосе заявил директор проекта по международным претензиям и репатриации Колумбийской юридической школы Патрик У. Пирсолл, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мы выясняем, что где-то есть самая дорогая яхта Дерипаски, и мы можем её продать и использовать деньги, чтобы восстановить 10 детских садов на Украине. Будут ли все граждане Украины [видимо, граждане России] ответственны за то, что творили их соотечественники на Украине?», – спросила заделавшаяся в модераторы мероприятия экс-президент Эстонии Керсти Кальюлайд.

«Да. Очень важно развести определённые уголовные вопросы от экономической компенсации, репарации за экономические убытки, ответил колумбийский юрист и американский марионетка. – Найти эти незаконные или «виноватые» активы, то есть активы, которые были добыты незаконным путём. Такие активы есть, и юрисдикция на них распространяется».

«Мы можем заблокировать эти активы, а не людей, как это в уголовном судопроизводстве. Как эти активы можно использовать для того, чтобы финансировать комиссию по репарациям и государства в рамках своей внутренней юрисдикции? Канада была чрезвычайно инновационная, они взяли эти незаконные замороженные активы, и теперь их законно используют для компенсаций. И в ООН должны быть такие инструменты, которые позволят государствам такие «виноватые» активы изымать и использовать для компенсаций», – вещал Пирсолл.

России же, по его словам, всё равно придётся «приползти выплачивать репарации», однако и Западу будет несладко без российских активов.

«Что касается заочного осуждения, я думаю, что, в конце концов, Россия будет принимать участие в процессе репараций, потому что иначе рынки капитала в Нью-Йорке и Париже закроются для них навсегда. Потому что пострадавшие будут преследовать эти активы. Не берусь уточнять, где эти активы – в Париже, Нью-Йорке, Лондоне, но они пойдут в американский суд и скажут там: «Я- пострадавший! Дайте мне эти активы в качестве компенсаций», и будут судебные решения в этих судах, и русским никогда не позволят, скажем, вкладывать деньги в США. И миру будет непросто жить, конечно. Но если Россия сядет за стол мирных переговоров и будет готова присоединиться к процессу репараций, то тогда репарации будут выплачены. И они будут выплачены. Вопрос – когда, и каким образом», – объяснил американский спец по репарациям.