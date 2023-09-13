Экс-президент Хорватии обвинила Путина в своем провале на выборах

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Бывший президент Хорватии, представительница национал-консервативной партии «Хорватское демократическое содружество» Колинда Грабар Китарович обвинила Россию во вмешательстве в президентские выборы 2020 года.

Об этом она заявила в подкастеOne Decision бывшего директора МИ6 Ричарда Дирлава, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Грабар-Китарович рассказала, что самые большие разногласия между ней и президентом России Владимиром Путиным были связаны не с расширением НАТО или Украиной, а с терминалом сжиженного газа (СПГ) на хорватском острове Крк, против которого тот якобы был категорически против.

«Терминал СПГ был самым большим предметом споров с Россией и, вероятно, причиной гибридных действий во время избирательной кампании, что способствовало результатам выборов 2020 года», – сказала экс-президент Хорватии.

При этом Грабар-Китарович вспомнила, как Путин объяснял ей, что сжиженный газ экономически невыгоден для Хорватии, поскольку он намного дороже, но она не обратила внимания на его слова, потому что пыталась обеспечить энергетическую независимость своей страны.

По ее мнению, президент Республики Сербской БиГ Милорад Додик «пророссийский и пропутинский» и «получает инструкции от Путина или кого-то еще из России». Кроме того, она предупредила, что Путин «воссоздает сферы влияния, но идет намного дальше, чем сферы влияния, которые имела Российская Империя на Балканах, потому что та никогда не интересовалась Хорватией и БиГ», и ее волновало только то, что было восточнее реки Дрина.

«Путин в одном из открытых разговоров, которые у нас были, сказал мне, что, к сожалению, он позволил Словении и Хорватии уйти и стать членами ЕС и НАТО, но не позволит уйти другим странам. Это было до вступления Черногории в НАТО, что было показательно, потому что они буквально пытались спровоцировать переворот до того, как Черногория присоединилась», – делилась воспоминаниями экс-президент.

Бывший лидер Хорватии отметила, что в ее стране нет пророссийского электората, а те, кто открыто пророссийский, на самом деле «подпитываются экономическими интересами», связанными с влиянием России на энергетический сектор.

При этом она напомнила, что для освобождения территорий, контролируемых сербскими повстанцами, Хорватии «потребовалось несколько стратегически небольших операций, которые привели к большому результату».

По словам Грабар-Китарович, операция «Буря» длилась всего несколько дней и имела минимальное количество жертв, потому что хорватская армия, ведя совместные военные операции с армией Боснии и Герцеговины, смогла обойти оборону, которую создали военизированные формирования местных сербов, и ударить с тыла. Чего не может сделать сегодня Украина из-за того, что ей мешает Черное море.

В годы президентства представительница право-консервативного Хорватского демократического союза (ХДС) Колинда Грабар-Китарович не скрывала своих неоусташеских симпатий. Она без стеснения называла своим любимым певцом праворадикального рокера Марко «Томпсона» Перковича, воспевающего «героизм» усташей и концлагерь Ясеновац.

Кроме того, предыдущая глава Хорватии в молодости нередко позировала в усташеской бустине (заимствованном хорватскими усташами у итальянцев военном головном уборе) и ежегодно участвовала в памятных церемониях в австрийском Блайбурге, где в конце Второй мировой войны югославские партизаны расстреляли большое количество хорватских усташей.