Экс-президент Литвы рассказала, как «Путин унижал Меркель»

24.06.2021, Киев, Вадим Москаленко

Новости Украины

Руководители больших стран, решающих геополитические вопросы, в отличие от «более мелких народов», вынуждены друг с другом встречаться и вести переговоры, как бы они ни относились друг к другу.

Об этом на пресс-конференции в Киеве заявила экс-президент Литвы (2009 -2019 гг.), ярая русофобка Даля Грибаускайте, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber и Яндекс.Новости

«В геополитическом смысле есть ответственность малых стран, есть ответственность средних стран и есть ответственность геополитических стран, которые влияют на геополитические процессы.

Мы видели встречу и приглашение президента Байдена поговорить с Путиным. И есть такие геополитические вопросы, интересы, которые, как бы ты ни думал и ни оценивал, нужно решать вместе», – рассказывала она. «То есть, эти страны ответственны за глобальные мировые процессы и просто игнорировать, игнорировать тех руководителей, о которых ты критически думаешь – всё равно, их долг решать глобальные проблемы. Мы – более мелкие народы, маленькие страны, мы можем себе позволить, больше открыто говорить, больше воевать, потому что у нас интересы другие. Мы не имеем этой ноши – геополитической ответственности», – рассуждала Грибаускайте. «Например, канцлер Меркель, расскажу свой опыт общения с ней. После нескольких встреч за последние 12 лет, были такие встречи, где было ярко видно, что есть элементы унижения со стороны Путина. И я спросила её, почему вы всё равно встречаетесь? И знаете, что она ответила? Я буду встречаться с ним, даже если меня будут унижать, если это приведёт к миру», – утверждает экс-президент Литвы.