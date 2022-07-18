Экс-президент: Оружие НАТО в Молдове будет стрелять по России

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Оружие, которое НАТО поставляет в Молдову, будет направлено против России.

Об этом в интервью телеканалу «Россия-24» заявил бывший президент Молдовы Игорь Додон, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Зачем нам оружие сейчас? Если покупаешь оружие, оно должно на каком-то этапе куда-то стрелять. Западное оружие в Молдове предназначено для того, чтобы оно стреляло не по Западу, а на восток. Президент должен заботиться о том, чтобы нейтральная страна не была замешена в этих конфликтах, а не готовить страну для войны», – сказал Додон.

В то же время он уверен, что простые молдаване не хотят воевать с Россией. Заявления нынешнего президента страны Майи Санду напоминают ему басню «Слон и моська».

«Я уверен, что если Санду призовет народ брать оружие, никто за нее и дядю Сэма воевать не будет. Может, пара сотен депутатов, но и они не будут воевать против России. Поэтому тратить деньги на оружие – большая ошибка», – сказал Додон.

По его информации, поставки американского оружия в Молдову начались задолго до начала СВО на Украине.

«Первый военный самолет из США прилетел еще осенью прошлого года. Нам сказал, что это секретная информация. Понятно, что на этих самолетах не редиску поставляли. Тем более, под грифом секретно. Я думаю, эта накачка оружием неслучайна. Это было до начала операции на Украине. Это происходит и сейчас. Через Молдову практически ежедневно идет транзит каких-то грузов для вооруженных сил Украины. Это опасно. Это не наша война, мы нейтральная страна, мы не должны поддерживать ни одну из сторон. Мы знаем, чем заканчивалось, когда другие маленькие страны пытались играть в такие игры»,- сказал Додон и предрек Санду судьбу Саакашвили.

Ранее спикер молдавского парламента Игорь Гросу заявил, что не верит уверениям российских властей об отсутствии угроз для Кишинева из-за военных действий в Украине.

«Мы получали противоречивые сигналы, были заявление генералов, карты и иные проявления, ставящие под сомнение безопасность республики. Поэтому мы не можем расслабляться ни в коем случае, когда зверства происходят рядом с нами», – сказал Гросу.

Заявления противников вооружения он назвал «спекуляциями пятой колонны» и призвал граждан «не слушать манкуртов».

Гросу дал понять, что в случае обострения вокруг Молдовы республике «придут на помощь» извне, однако молдавская сторона должна первой показать свою готовность защищаться.

Министр обороны Молдовы Анатолий Носатый не считает молдаван, участвующих в боевых действий на Украине на стороне Киева, наёмниками, в отличие от граждан воюющих за ЛДНР. Он с гордостью объявил, что не поддерживает связи с российскими коллегами.