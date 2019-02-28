Экс-президента Крыма пытались взорвать в Москве

28.02.2019, Симферополь, Максим Карпенко

Первого президента Крыма Юрия Мешкова пытались взорвать в Москве. Об этом он заявил на пресс-конференции в Симферополе, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

По словам Мешкова, киллеры пытались установить на дверь его квартиры в Москве мину.

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«Давно уже с угрозами ко мне не обращаются. Покушения – да. В Москве доставали. Установили мину на размыкание, магнитную на дверь. И пес только зарычал и пополз к двери, что меня насторожило. Я в глазок, а там прикрепляют коробочку. Я ж знаю по старым своим делам – магнитная мина, но на размыкание. Я только дверь дернул, он успел сорвать ее снова и вниз», – заявил Мешков.

Мешков был свергнут в 1990-е в результате операции спецслужб Украины, которая, спровоцировав конфликт президента и парламента Крыма, сумела ликвидировать мятежную Республику, заменив ее декоративной автономией.

Приехавший из Москвы в Симферополь Мешков собрал пресс-конференцию, которую посвятил критике нынешнего, уже российского руководства Крыма, состоящего, по его мнению, из «перекрасившихся» украинских кадров и представителей «лихих 90-х».

«Москва никогда не верила крымским перебежчикам – ни тогда, ни сейчас. Поэтому, чтобы не дать им, говоря на их языке, «соскочить», я и прибыл 12 марта в Симферополь. В отношении Крыма рассматривался вариант севастопольского сценария. При котором горсовет, сплошь состоящий из Партии регионов, был изолирован и отстранён от политических процессов в городе.

Мною были даны Москве чёткие гарантии. А именно, что в случае если крымское руководство попытается воспрепятствовать проведению Референдума и принятию решения о вхождении в состав РФ по его результатам, то без промедления вновь вступлю в должность президента Республики Крым и доведу процесс до победного завершения…

Моё появление отрезвило властную верхушку автономии, которая втайне готовилась «дать задний ход» Крымской весне. Дальше операция по принуждению крымских перебежчиков к воссоединению с Россией пошла как по нотам, написанным талантливым композитором», – заявил Мешков на пресс-конференции.