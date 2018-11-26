Экс-президенты Украины требуют проводить выборы в условиях военного положения

26.11.2018, Киев, Владимир Гладков

Бывшие президенты Украины Леонид Кравчук, Леонид Кучма и Виктор Ющенко высказались о целесообразности введения военного положения в связи с, как это называют в Киеве “агрессией России в Керченском проливе”.

В заявлении, которое зачитал Леонид Кравчук, говорится о том, что если парламентарии решат, что должен быть внедрен военное положение, они должны внести изменения в Закон Украины о правовом режиме военного положения, убрав из него норму об отмене выборов и чрезмерное ограничение прав и свобод человека. В то же время, вместе с введением военного положения, парламентарии должны принять постановление ВРУ о назначении президентских выборов на 31 марта, передает корреспондент «ПолитНавигатора».



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«Блокирование расчетов за товары и услуги приведет к параличу бизнеса. Существующие инвестиционные проекты будут заморожены. Потенциальные поступления отменены. Отток капиталов из банков приведет к неконтролируемой инфляции. Трудно представить, каким станет курс гривны. Оправданы ли подобные риски? Поможет ли это решение о введении военного положения Украине в противостоянии агрессору? За почти пять лет войны с Россией было много моментов, когда введение военного положения казалось не только целесообразным, но и единственно возможным – захват Крыма, Дебальцевский и Иловайский котел, где были тысячи погибших. Но тысячи погибших и угроза полномасштабного вмешательства врага не стали основанием для введение военного положения. Одним из основных аргументов против такого решения как раз и была неминуемость катастрофических социально-экономических последствий.

Очевидно, сегодня появились другие аргументы. Скорее всего – политического характера. Это выборы. Большая часть общества считает, что таким образом может быть ограничена демократия. Эти подозрения крайне опасны. Они могут привести к общественному конфликта которым непременно воспользуется враг. Если депутаты решат, что альтернативы военному положению нет, они должны внести изменения в закон Украины о правовом режиме военного положения убрав из него норму об отмене выборов и чрезмерному ограничению прав и свобод человека. Мы считаем, что одновременно с введением военного положения и изменением указанного закона депутаты должны принять постановление о проведении президентских выборов на 31 марта 2019 года как это предусмотрено Конституцией», – говорится в заявлении.