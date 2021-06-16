Экс-прокурор Гаагского трибунала признала, что США принуждали её оправдать головореза Харадиная

16.06.2021, Белград, Алексей Топоров

Бывший главный прокурор Гаагского трибунала по бывшей Югославии (МТБЮ) Карла Дель Понте заявила, что бывший госсекретарь США Мадлен Олбрайт просила ее «быть осторожнее» с делом полевого командира Рамуша Харадиная.

Об этом Дель Понте заявила Spiegel, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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На прямой вопрос журналиста, советовали ли ей американские политики не расследовать дела албанцев из Косово, Дель Понте привела случай, когда Олбрайт, по ее словам, просила ее быть «аккуратнее».

«Мадлен Олбрайт, которая в то время была госсекретарем, позвонила мне и сказала по телефону: Карла, потише, потише. Будьте аккуратнее с бывшим командиром «Армии Освобождения Косово» (UCK) Рамушем Харадинаем, иначе в Косово начнутся волнения», – сказала Дель Понте.

Мадлен Олбрайт и опекаемый ею подопечный Рамуш Харадинай

Когда журналисты спросили экс-прокурора, почему она чаще обвиняла сербов, Дель Понте соврала, сказав, будто это произошло потому, что сербы совершили больше преступлений, чем косовские албанцы или хорваты.

«Верно также и то, что Соединенные Штаты не хотели, чтобы мы расследовали военные преступления по политическим причинам, – призналась экс-прокурор. – У нас было много трудностей в расследовании действий UCK и косовской полиции, потому что Соединенные Штаты тормозили нас».

Что характерно, когда в 2019 году Рамуша Харадиная вызвали качестве подследственного в Международный суд по Косово в Гааге, что ничем не закончилось, Карлу Дель Понте буквально прорвало на откровения.

«Перед вами три человека, обвиняемые в преступлениях – ужасных, жестоких и насильственных, – заявила экс-прокурор в ходе процесса, по которому проходили Харадинай, «офицер» его подразделения и штатный тюремщик. – Преступления, такие как убийства, изгнание, пытки, изнасилования, похищения людей, насильственное заключение и самые жестокие злоупотребления, преступления, которые произошли вдали от глаз международных наблюдателей… У этих трех мужчин – этого командира, его офицера и его тюремного надзирателя – руки в крови. И это кровь ни в чем не повинных гражданских лиц, жертв, которые не поддержали обвиняемых, ни целей UCK, жертв, которые часто были уязвимы и которые систематически подвергались нападениям, похищениям, убийствам и принуждению к исчезновению. Обвиняемым удался их план, их жертв больше никогда не увидят. Их исчезновение отнесут к другим ужасам этого конфликта, и они буквально бесследно утонут в безмолвных водах Радоничского озера, внутри зоны Дукаджини».

Напомним, что в 2005 году Международный трибунал по военным преступлениям в бывшей Югославии выдвинул против Харадиная обвинения, он подал в отставку с поста «премьера» Косово. Тогда Рамуша Харадиная обвиняли по 37 пунктам, включая «издевательства, убийства и насильственное перемещение гражданских лиц из сербов, цыган, и косовских албанцев, заподозренных в сотрудничестве с сербскими силами».

Рамушу Харадинаю, благодаря опеке США, все преступления сошли с рук

Однако в 2008 году он был оправдан по всем статьям. В 2010 году дело экс-«премьера» было рассмотрено повторно, и он снова был полностью оправдан. При этом оба процесса получили недобрую репутацию из-за имевших место запугиваний и скоропостижных смертей ряда свидетелей обвинения.

Харадинай по сей день находится на свободе и ведет активную политическую жизнь.