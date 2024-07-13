Экс-прокурор Виктория Фуртунэ продолжает разоблачать враньё Майи Санду

Алексей Логофет.  
13.07.2024 22:58
  (Мск) , Кишинев
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Дзен, Колониальная демократия, Молдова, Политические репрессии


Майя Санду и её приближённые нарушают те самые «европейские стандарты», о которых они говорят в каждом своём выступлении. Об этом в ходе пресс-клуба «Честный разговор» заявила экс-прокурор Антикоррупционной прокуратуры Виктория Фуртунэ.

«Я вижу преступления, совершённые нынешней властью, – умышленное воспрепятствование деятельности средств массовой информации. Я вижу нарушение прав граждан, вижу цензуру», – подчеркнула она.

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Майя Санду и её приближённые нарушают те самые «европейские стандарты», о которых они говорят...

По словам Фуртунэ, власти Молдовы сознательно вводят людей в заблуждение, не предоставляя им полной информации о том, что из себя представляет процесс евроинтеграции.


«Что означает этот референдум для людей? Понимают ли они, что наши депутаты ещё не обсудили повестку переговоров с Евросоюзом? Согласны ли наши граждане с легализацией ЛГБТ? Согласны ли страны ЕС, что в каждом магазине будет наша продукция? Я уверена, что любой человек на вопрос, что такое евроинтеграция, ответит, что это повышение зарплат и пенсий. Но он не знает, что это зависит не от Евросоюза, а от наших политиков».

По ее словам, референдум о евроинтеграции – это искусственный способ мотивировать людей голосовать за Санду.

«Вы заметили, что 202-я статья Избирательного кодекса указывает, что предвыборная кампания для республиканского референдума начинается не раньше, чем за 30 дней до плебисцита? Власти начали эту кампанию в апреле 2024 года», – констатировала бывший прокурор.

Она рассказала: в 2020–2021 годах поддерживала Майю Санду, и теперь жалеет об этом.

Фуртунэ, 18 лет проработавшая в системе прокуратуры, в марте этого года объявила о своей отставке. Перед этим Служба информации и безопасности  лишила её права доступа к материалам дела, которое вела прокурор. По словам Фуртунэ, это произошло после того, как она начала расследование о фабрикации уголовных дел против судей, нелояльных режиму Санду.

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