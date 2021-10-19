Экс-прокурор: Зеленский, Коломойский и Баканов – соучастники схемы по выводу денег украинцев

Скандал с офшорами Зеленского пытаются замять, но всем понятно, что президент является соучастником преступной схемы по выводу денег вкладчиков «ПриватБанка» из страны.

Об этом в эфире телеканала «Первый независимый» заявил экс-генпрокурор Украины Ренат Кузьмин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Президент страны, который призывает нас всех платить налоги, соблюдать законы, который всем навязывает какую-то одному ему известную мораль, вдруг оказывается человеком, который вывел в офшоры неучтенные в Украине деньги, не заплатив с них налоги.

Кроме того, проблема в том, что его оффшорные компании использовал его бизнес-партнер по фамилии Коломойский, для того чтобы вывести из Украины украденные деньги вкладчиков «ПриватБанка». В любой стране мира, кроме Украины, это был бы скандал. Это бы повлекло за собой импичмент президента, отставку всех начальников, перевыборы президента, парламента, местных органов власти.

А некоторые провластные чиновники отправились бы на скамью подсудимых. Это было бы в любой другой стране мира, кроме Украины.

У нас же мы видим попытки заболтать тему рассказами о том, что офшоры – это неплохо, что это не страшно.

При этом умалчивается информация о том, что десятки миллионов долларов Коломойского были перечислены компании Зеленского.

Журналисты-расследователи утверждают, что это деньги «ПриватБанка», точнее, вкладчиков «ПриватБанка», украинцев. Он их украл, вывел в оффшоры, и там их присвоил. Если это так, то Коломойский и Зеленский являются соучастниками. И мы видим, что кроме них двоих, участником этой схемы является нынешний председатель СБУ Баканов.

Он тоже соучастник всего этого бедлама. Скажите, что же это за страна такая? Это кто нами управляет? Как в анекдоте: эти люди ещё запрещают нам ковыряться пальцем в носу. Я считаю, что эти люди должны прекратить морализаторство, перестать учить нас жизни, рассказывать нам о том, как Родину любить.

По-хорошему, им нужно собраться всем, извиниться перед нами и пойти заниматься тем, чем занимались раньше», – заключил Ренат Кузьмин.