Экс-редактор украинского издания рассказал, как «свидомые» грантоеды сами «вырыли себе могилу»

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Грантоедские медиа-ресурсы на Украине, которые больше всех выступали за украинизацию и прочие губящие конкурентов инициативы, в своё время фактически загнали в могилу независимые СМИ, а сейчас, после прекращения финансирования от USAID, сами угодили в эту же яму.

Об этом на канале украинского политолога Руслана Бортника заявил русофоб и бывший шеф-редактор сайта «Фокус.ua» Михаил Багинский, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Нам удалось выйти на прибыльность сайта за счёт онлайн-рекламы. Ироничный момент, если посмотреть на деятельность тех СМИ, которые жили на гранты, они очень любили поддерживать законы или инициативы, которые снижали экономическую независимость СМИ. К примеру, у нас на сайте значительная часть материалов получала трафик, допустим, из Израиля. Русскоязычные материалы читались из Израиля, и там очень выгодная реклама. Нас читали из Казахстана, опять-таки, даже если нас читали из России, а нас читали из России, я тоже в этом ничего плохого не вижу… Получается, они выступали за эту тотальную украинизацию. У нас на сайте, если посмотреть на стоимость просмотров, то украиноязычные материалы собирали меньше денег. Конечно, можно сказать, что это связано с тем, что «Фокус» изначально был русскоязычным журналом, но они теперь сами остались без финансирования. То есть они в принципе не рассматривали журналистику как нечто, что может самоокупаться и быть поэтому независимым», – рассказал Багинский.