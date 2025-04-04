Экс-редактор украинского издания рассказал, как «свидомые» грантоеды сами «вырыли себе могилу»
Грантоедские медиа-ресурсы на Украине, которые больше всех выступали за украинизацию и прочие губящие конкурентов инициативы, в своё время фактически загнали в могилу независимые СМИ, а сейчас, после прекращения финансирования от USAID, сами угодили в эту же яму.
Об этом на канале украинского политолога Руслана Бортника заявил русофоб и бывший шеф-редактор сайта «Фокус.ua» Михаил Багинский, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.
«Нам удалось выйти на прибыльность сайта за счёт онлайн-рекламы. Ироничный момент, если посмотреть на деятельность тех СМИ, которые жили на гранты, они очень любили поддерживать законы или инициативы, которые снижали экономическую независимость СМИ.
К примеру, у нас на сайте значительная часть материалов получала трафик, допустим, из Израиля. Русскоязычные материалы читались из Израиля, и там очень выгодная реклама. Нас читали из Казахстана, опять-таки, даже если нас читали из России, а нас читали из России, я тоже в этом ничего плохого не вижу…
Получается, они выступали за эту тотальную украинизацию. У нас на сайте, если посмотреть на стоимость просмотров, то украиноязычные материалы собирали меньше денег. Конечно, можно сказать, что это связано с тем, что «Фокус» изначально был русскоязычным журналом, но они теперь сами остались без финансирования.
То есть они в принципе не рассматривали журналистику как нечто, что может самоокупаться и быть поэтому независимым», – рассказал Багинский.
«Норма прибыли там совсем невысокая, однако если редакция финансово независима хотя бы чуть-чуть, это настолько увеличивает способность редакции говорить с инвестором, что это реально даёт возможность редакции чувствовать себя свободнее.
Потому что когда, допустим, редакция стабильно убыточная, то у тебя переговорная позиция очень слабая, ты зависишь от тех, кто постоянно даёт деньги на её работу», – объяснил бывший украинский шеф-редактор.
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам: