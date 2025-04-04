Экс-редактор украинского издания рассказал, как «свидомые» грантоеды сами «вырыли себе могилу»

Вадим Москаленко.  
04.04.2025 22:21
  (Мск) , Киев
Просмотров: 10824
 
Дзен, Запад, Общество, Политика, Пропаганда, Россия, Скандал, Украина


Грантоедские медиа-ресурсы на Украине, которые больше всех выступали за украинизацию и прочие губящие конкурентов инициативы, в своё время фактически загнали в могилу независимые СМИ, а сейчас, после прекращения финансирования от USAID, сами угодили в эту же яму.

Об этом на канале украинского политолога Руслана Бортника заявил русофоб и бывший шеф-редактор сайта «Фокус.ua» Михаил Багинский, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Грантоедские медиа-ресурсы на Украине, которые больше всех выступали за украинизацию и прочие губящие конкурентов...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

Реклама

«Нам удалось выйти на прибыльность сайта за счёт онлайн-рекламы. Ироничный момент, если посмотреть на деятельность тех СМИ, которые жили на гранты, они очень любили поддерживать законы или инициативы, которые снижали экономическую независимость СМИ.

К примеру, у нас на сайте значительная часть материалов получала трафик, допустим, из Израиля. Русскоязычные материалы читались из Израиля, и там очень выгодная реклама. Нас читали из Казахстана, опять-таки, даже если нас читали из России, а нас читали из России, я тоже в этом ничего плохого не вижу…

Получается, они выступали за эту тотальную украинизацию. У нас на сайте, если посмотреть на стоимость просмотров, то украиноязычные материалы собирали меньше денег. Конечно, можно сказать, что это связано с тем, что «Фокус» изначально был русскоязычным журналом, но они теперь сами остались без финансирования.

То есть они в принципе не рассматривали журналистику как нечто, что может самоокупаться и быть поэтому независимым», – рассказал Багинский.

«Норма прибыли там совсем невысокая, однако если редакция финансово независима хотя бы чуть-чуть, это настолько увеличивает способность редакции говорить с инвестором, что это реально даёт возможность редакции чувствовать себя свободнее.

Потому что когда, допустим, редакция стабильно убыточная, то у тебя переговорная позиция очень слабая, ты зависишь от тех, кто постоянно даёт деньги на её работу», – объяснил бывший украинский шеф-редактор.

Метки: , , ,

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Апрель 2025
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Март    
     123456
    78910111213
    14151617181920
    21222324252627
    282930  

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить