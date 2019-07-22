Экс-регионал Ефремов выиграл суд и вышел на свободу

22.07.2019, Киев, Семен Дорошенко

Киевский апелляционный суд освободил бывшего главу фракции ПР в Верховной Раде Александра Ефремова из-под стражи, передает крреспондент ПолитНавигатора.

Об этом сообщил в своем телеграм-канале юрист Андрей Портнов.

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Напомним, Ефремова посадили в СИЗО еще в 2016 году, где он сидит без суда, дожидаясь рассмотрения по сути сфабрикованного против него уголовного дела по обвинению в “сепаратизме”. Генпрокурор Луценко называл Ефремова “создателем ЛНР”.