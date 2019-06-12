Экс-регионал похвастался, как пахал на майданщиков и едва не уговорил сдаться Крым и Донбасс

12.06.2019, Киев, Владимир Гладков

В 2014 году у Киева была возможность договориться с новым руководством Крыма об аннулировании референдума, однако майданная власть решила по-своему наводить порядки.

Об этом в эфире телеканала «112 Украина» заявил депутат Верховной рады Нестор Шуфрич, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«В 2014 году с мандатом Турчинова я сначала был в Крыму, и, если бы не обострение ситуации внутри Украины, в то время, когда с Аксёновым и с Константиновым мы договорились, в какой путь мы снимаем вопрос референдума, здесь кто-то решил «поезда дружбы» послать, здесь кто-то решил возбуждать уголовные дела.

Мы имели возможность 3-4 марта спокойно в переговорном процессе, внеся изменения в Конституцию Крыма, снять вопрос по Крыму. Но кто-то решил здесь на этом поспекулировать – и они ушли, я надеюсь, временно», – рассказал Шуфрич.

Также нардеп вспомнил, что ещё в феврале 2014 призывал новую власть не плевать на Юго-Восток, обслуживая исключительно интересы Львова.

«Я 24, если не ошибаюсь, февраля выступил с трибуны Верховного Совета и сказал, кстати, хочу напомнить, что одним из тех людей, который реализовал постановление 20 февраля, тоже являюсь я, которое приостановило бойню в Киеве. Я выступил и сказал: «Остановитесь, всё, вы стали властью. Вы должны сейчас говорить не то, что слышит майдан, а вы должны вещать на всю Украину», – знаете, как предвидел, – «До Крыма, до Донецка – чтобы там люди были спокойны, потому что там люди не восприняли то, что произошло на майдане». И задачей власти было в те первые дни послать сигнал не во Львов, а в Симферополь, Донецк, Луганск и сказать: «Вы для нас такие же украинцы, как львовяне». А что было сказано? Что «вы быдло, и мы приедем к вам наводить порядки». Что, навели порядки?» – язвил Шуфрич.

Экс-регионал не преминул похвастаться, что и в Донбассе он наводил мир, пока Киев не решил перейти в наступление.

«Вы знаете, сколько людей погибло в прошлом году на линии разграничения? Сто восемнадцать. В четырнадцатом году погибли тысячи и тысячи. Так вот, на тот момент, когда я, опять-таки, сначала с мандатом Турчинова, а потом с мандатом Порошенко организовал первую встречу, которую называли предательской, которая стала базой для переговоров и, в принципе, мы много о чём договорились, мы договорились закончить этот конфликт в октябре и это было согласовано с тогдашним украинским руководством, потому что условия были намного привлекательнее и компромисснее для Украины, чем сейчас, после Минских соглашений. Так вот, погибших было 86, мы понимали, что, может, неофициально около 200. Сейчас с двух сторон около 20 тысяч, а немецкая разведка говорит, 60 тысяч. У меня вопрос: стоило ли тогда перемирие завершать и переходить в наступление, хотя я спокойно летал в Донецк, в Луганск – не было никаких преград», – разошелся Шуфрич.