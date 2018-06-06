06.06.2018, Киев, Игорь Петров

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Экс-регионал возмущается: Гончаренко лизал сапог Януковича, а теперь зампред в БПП

Бывший соратник Алексея Гончаренко по «Партии регионов» Евгений Балицкий рассказал в эфире телеканала InterVizor о конформизме и предательстве нынешнего заместителя председателя «Блока Петра Порошенко».

«Посмотрите на Лешу Гончаренко. Человек был в «Партии регионов» у нас, в областном совете. Он даже организовал в областном совете фракцию «Регионы Януковича». Это ж как надо было лизнуть сапог, чтобы тебя поставили председателем областного совета. Он задом вперед заходил в Администрацию президента при Януковиче. Он уже так изощрялся, кричал на всех трибунах про русский язык, про «этих ржавых помаранчевых», про негодяев-бандеровцев. А сегодня – клац, и человек – зампредседателя фракции БПП», – сказал он.