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Экс-регионала задержали за организацию птичьего могильника
Полиция задержала владельцев украинского агрохолдинга «Гавриловские курчата» по подозрению в организации птичьего могильника и загрязнении окружающей среды.
Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции Украины, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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Ущерб окружающей среде в полиции оценили на сумму 200 миллионов гривен.
«Предприятие занимается разведением и изготовлением домашней̈ птицы и других мясных продуктов. В ходе технологического процесса появляются отходы, которые требуют переработки и утилизации.
Для экономии затрат владельцы «куриного» бизнеса организовали утилизацию отходов путём их захоронения на земельных участках и также создания стихийных мусорных свалок – могильников. Такой способ «переработки» несёт большую угрозу санитарно-эпидемиологического благополучия и здоровья жителей прилегающих сёл, так как опасные соединения, которые создаются от разложения остатков птицы, попадают в землю и грунтовые воды», – говорится в сообщении.
Задержан экс-депутат от Партии регионов, владелец торговой марки «Гавриловские курчата» Евгений Сигал вместе с супругой, которая является руководителем филиала предприятия.
По данным Генпрокуратуры Украины, задержанным сообщено о подозрении по нескольким статьям Уголовного кодекса Украины: ч. 1 ст. 255 (создание преступной организации), ч. 4 ст. 28 ст. 236 (нарушение правил экологической безопасности), ч. 4 ст. 28 ч. 2 ст. 240 (нарушение правил охраны или использования недр). Подозреваемые задержаны в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.
Метки: Евгений Сигал
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