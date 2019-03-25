Экс-регионалке посоветовали искать в Донецке нормального учителя украинского языка для ребенка

25.03.2019, Киев, Семен Дорошенко

Экс-нардеп от ПР Елена Бондаренко обратилась за помощью к читателям своей странички в соцсети. Она ищет для ребенка учителя украинского языка, который бы любил мову, а не ненавидел русских, передает корреспондент “ПолитНавигатора”.

“Вопрос к ценителям и любителям украинского языка.

Где найти репетитора украинского для ребенка, который ЛЮБИТ УКРАИНСКИЙ ЯЗЫК, а не ненавидит русский, русских, РФ, Москву и ТД и ТП? Делитесь контактами. И, да, как выяснилось, в стране нет хорошего учебника для детей по украинскому языку. Дозащищались, блин. Дайте мне учебник времён СССР”, – пишет экс-регионалка.

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В одном из первых же комментариях под записью, читательница Евгения Михайлова советует экс-нардепу: “Наверное, будет смешно, но у нас в Донецке именно такая учительница украинского”.

Другие читатели предлагают Бондаренко нанять репетитора, как это сделали родители в Херсонской области.