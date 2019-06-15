Экс-руководитель Интерпола доказал связь Порошенко с Медведчуком

15.06.2019, Киев, Владимир Гладков

Украинский «Оппозиционный блок» «За життя» во время президентских выборов подыгрывал Петру Порошенко. Доказательством тому служит появление в избирательном списке партии Виктора Медведчука и Юрия Бойко одиозных фигур из окружения экс-президента.

Об этом в эфире телеканала «Наш» заявил бывший глава украинского бюро Интерпола Кирилл Куликов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Юрий Бойко – хороший менеджер, Виктор Медведчук – прекрасный политик. У меня хорошие отношения с Бойко, я думаю, что он был бы неплохим премьером, его с Гройсманом вообще нельзя сравнить. Но, к сожалению, они играли игру в пользу Порошенко, на выигрыш Порошенко. Все пытаются обвинить в этом раскольников Мураева и остальных, на самом деле, всё было не так. Но общественное поле думает по-другому», – заявил Куликов.

Он призвал обратить внимание на присутствие в списке «За життя» не только нациста Ильи Кивы, ранее хваставшегося убийствами жителей Донбасса и проклинавшего русских.

Куда интереснее, по мнению Куликова, появление в списке «За життя» теневого «хозяина Киева», в свое время пристроенного Порошенко к мэру Виталию Кличко.

«Что касается списка – приглашайте чаще Киву, он всегда поможет в части рейтингов – это прекрасно. Ну, Столар. Мало людей, к сожалению, знают, кто это такой. Столар – это реальный хозяин города Киева, все расклады, все деньги, вся коррупция столицы имеет фамилию Столар. Когда Кличко шёл в мэры, Столар – это человек, которого специально вставляли в список, и он был представителем от Порошенко. Столар – это тот человек (его сейчас берут в «Оппозиционный блок» – это тоже показатель!), который руководил избирательной кампанией Порошенко в Одессе. Достаточно, чтобы слово «оппозиционный» вызывало сомнение?» – добавил эксперт.