Экс-СБУшник: «Россия и Украина ведут встречный бой»

06.08.2020, Москва, Владимир Гладков

Украинцы, которые посещают Крым, прекрасно видят контраст с 2014 годом и позитивные изменения, происходящие при России.

Об этом в эфире канала News Front заявил перешедший на сторону России сотрудник центрального аппарата СБУ подполковник Василий Прозоров, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Украина закрылась от России, телеканалы не работают, интернет-ресурсы только через VPN, но украинцы каким-то невероятным способом всё равно смотрят российский контент. Мы в этом плане вроде как выигрываем, но с другой стороны поменять ситуацию не можем – тот самый силовой ресурс, который не смог задействовать Янукович, он задействован в новой украинской власти и он побеждает, несмотря на наше давление извне на украинцев», – сказал ведущий канала Сергей Веселовский.

«А с другой стороны, представители украинской власти и националистического сообщества кричат, что они проигрывают информационную войну российским СМИ, – возразил Прозоров. – Что половина Украины смотрит российские телеканалы, читает российские новости, и они с этим ничего сделать не могут».

«Вспомните, в Херсонской области представители Меджлиса постоянно кричат, что всё, вся область абсолютно пророссийская, потому что она смотрит только телевидение с территории Крыма. Но я думаю, что это больше истерика, конечно, чтобы выбить дополнительное финансирование, чтобы напугать избирателя – вот-вот сейчас придёт Россия, сейчас злобный Путин нападёт. Но, тем не менее, я не соглашусь, что мы проигрываем. Я скажу, что идёт встречный бой с победами и поражениями», – добавил бывший СБУшник.

Он отметил, что стороне русских играет ухудшающееся экономическое положение на Украине.

«Тем более, я тоже в Крыму бываю, и люди, которые туда приезжают с Украины, они тоже прекрасно видят контраст с 2014 годом и тем, что сейчас происходит в Крыму – это же небо и земля. Это лучше любой пропаганды, лучше любых роликов в YouTube. Сам приехал, посмотрел, что происходит в Крыму – вот тебе прекрасное сравнение Украины и России. И это наш плюс», – заверил Прозоров.