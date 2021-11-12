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12.11.2021 09:47
(Мск), Киев,
Максим Карпенко
 
Вооруженные силы, Дзен, Политика, Украина, Финансы
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Экс-секретарь СНБО: Из ВСУ массово увольняются кадровые офицеры и контрактники.

Новости УкраиныНа Украине катастрофическая ситуация с обеспечением армии. Правительство не хочет увеличивать зарплаты военным, оборонный...

На Украине катастрофическая ситуация с обеспечением армии. Правительство не хочет увеличивать зарплаты военным, оборонный заказ провален, а потому все меньше желающих служить в такой армии.

Об этом в эфире 5 канала заявил бывший секретарь Совбеза Украины Александр Турчинов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Армия сегодня в сложном состоянии. Они снова не запланировали повышение денежного обеспечения наших военнослужащих. У нас увольняются кадровые офицеры, увольняются контрактники», – сказал политик.

«Я не хочу сейчас никого пугать, чтобы назвать реальный процент комплектации боевых частей. И это проблема, которая не решается… Для защитников Украины у нас не хватает денег. И мы говорим о реальных угрозах. Дальше – снова провален государственный оборонный заказ, снова, третий год подряд», – заявил Турчинов.

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